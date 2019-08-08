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رياضة

الأغلى في تاريخ الأفاعي.. إنتر ميلان يعلن ضم لوكاكو

الخميس 08/أغسطس/2019 - 05:16 م
لوكاكو
لوكاكو
محمد السعيد
أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي تعاقده رسميا مع البلجيكي روميلو لوكاكو، قادما من صفوف مانشستر يونايتد، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي إنتر ميلان عبر موقع التواصل "تويتر" فيديو البلجيكي لوكاكو، وهو يرتدي قميص الأفاعي.

وذكرت شبكة "سكاي" نيوز العالمية أن تكلفة انتقال لوكاكو إلى إنتر ميلان بلغت 75 مليون يوروـ وهي الأغلى في تاريخ الفريق الإيطالي.

وكان لوكاكو تعرض لانتقادات شديدة مع مانشستر يونايتد الموسم الماضي، بسبب تراجع مستواه تحت قيادة أولي جونار سولسكاير، المدير الفني للشياطين الحمر.

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