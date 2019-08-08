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البغدادي يعين خليفة له لقيادة تنظيم داعش الإرهابي

الخميس 08/أغسطس/2019 - 05:15 م
أبوبكر البغدادي
أبوبكر البغدادي
عرفة البنداري
قالت وسائل إعلام موالية لتنظيم داعش الإرهابي، إن زعيم التنظيم، أبوبكر البغدادي، رشح التركماني العراقي، عبدالله قرداش، خليفة له.

وأوضحت وسائل إعلام عراقية أن خليفة البغدادي، كان معتقلًا في سجن "بوكا" بمحافظة البصرة بالعراق، وسبق أن شغل منصب "شرعي عام" تنظيم القاعدة، وهو خريج كلية "الإمام الأعظم" في مدينة الموصل.

ونقلت شبكة رووداو العراقية الكردية عن محللين عراقيين قولهم إن "قرداش" كان مقربًا من القيادي أبو علاء العفري، نائب البغدادي والرجل الثاني في قيادة داعش الذي قتل عام 2016 ، لافتة إلى أن "قرداش" يتسم بالقسوة والتسلط والتشدد، وكان أول المستقبلين للبغدادي إبان سقوط الموصل.

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