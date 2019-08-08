نهى أباظة تكتب: الشحنة بتزيد والكهربا ملهاش مواعيد



الكهربا ملهاش مواعيد ...تيجي في قلب ولو حديد ......تيجي في عقل ولو جديد ..تيجي في رجل ..تيجي في إيد ..قاعد ف بيتكم ...واقف بعيد ...الكهربا ملهاش مواعيد ..

ملهاش مواعيد وتجيلك علي فجأه ..فاتورتها صدمه ومفاجأه ..

وصدمتها مش مروحه وسخان ....ولا غساله ابيض والوان ..

ولا شاحن موبايل قديم ..ولا اجهزه جايه من الصين ...

ولا حتي بوتجاز اشعال ذاتي ..تتمنظر بيه عل الجيران .. ..ولا كفته بتتشوي عند الحاتي ... يشم ريحتها الغلبان

ولا سيشوارعشان شكل وزيطه ... ولا تكييف منظر عل الحيطه ...بتشغله وانت ..قلقان ..ياتري اخر الشهر حيطلع كام ...

والكهربا ملهاش مواعيد ..

ملهاش مواعيد و كلها حركات ...ومعاك عايشه بدرجات ..

الحق بكهربا في دماغ ...والصح كهربا ببلاغ ...ولسان دايما لداغ ...عقرب وندته نداهه .

.وساعتها العين بتكون غافله ..تقوم الكهربا تعمل ماس تقول قفله....نيه حلوه ..نية سافله...ويوم ماتقع .. عليك الناس تعمل حفله ...والكهربا ملهاش مواعيد.



ملهاش مواعيد والشحنه بتزيد وزياده مئوية ...والضربه فيها كانت ليا ...كل ما احاول اهرب ...تطلعلي اشاره عكسيه....أحسبها اتوبيس.. تخبطني عربيه ....والشحنه معاها بتزيد..

بتزيد ولا تعرف جايه منين ؟؟..من اللي عنده العربي كتاب .. والحساب يوم الحساب...ولا التاريخ حبه احباب ..

و لا الل فاكر ..العشري حشري ...والضحك كتير سوقيه....والعلاقات ..قله تربيه ...والظلم عدل حسب النيه ..حتحاسب مين ؟؟؟.

الكهربا ملهاش مواعيد ..والعداد عمر و فات ..اتسجل اسمه ..عاش او مات ....اتكهرب ولا قالش هات ...اتشحن فيها بزياده ...

عمرك فيها يادوب كام فولت...ماقولتش فيها كأنك قولت ...بختك فيها بقي بالوات ..عيشتك عامله زي البط ...

واحسبها زي ماتحسبها ..يا تعيش نار وسط الدخان .....يا حتمسك سلك عريان ..

والكهربا ملهاش مواعيد





