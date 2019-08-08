ياسمين عبد العزيز عن زواجها مرة أخرى: يا اختي هو اللي اتجوزوا خدوا إيه

أكدت الفنانة ياسمين عبد العزيز؛ أنها في البداية لم ترغب في الزواج؛ لكونها مصابة بعقدة نفسية لانفصال والديها في سن التاسعة.



وقالت ياسمين عبد العزيز، خلال استضافتها ببرنامج «معكم»؛ المذاع على فضائية «سي بي سي»؛ وتقدمه الإعلامية «منى الشاذلي»؛: « أنا كنت بقول لأصحابي انا مش هتجوز غير لما أوصل لسن الثلاثين .. واتجوز محمد حلاوة لانه فضل يلح ويطلب ايدي أكثر من 3 سنين »؛ منوهة: « أنا ممكن أن تقبل في الزواج مرة أخري ولكن لا تريد أن تدخل رجل غريب على أولادها».



وتابعت ياسمين عبد العزيز حدثها لمنى الشاذلي ساخرة : « يا اختي هو اللي اتجوزوا خدوا ايه من الرجالة»؛ واستطردت: « كل اللي حواليا بيقولوا لي اتجوزي بس أنا لأ» .



عن انفصالها من رجل الأعمال محمد حلاوة؛ قالت ياسمين عبد العزيز : « أنا لما أعلنت كنت منفصلة بقالي سنة ومحدش كان يعرف ومحمد أبو عيالي رجل محترم جدا .. ولازم أحترمه .. بس الطلاق كان على رغبتي .. والإعلان على الطلاق لانه جيه الوقت اللي الناس تعرف فيه».