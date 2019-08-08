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إقبال كبير على شراء الماشية بالمدينة المنورة

الخميس 08/أغسطس/2019 - 11:16 م
ركة شرائية ملحوظة
ركة شرائية ملحوظة في أسواق الماشية بالمدينة المنورة
محمد شحتة
شهد سوق الأغنام المركزي بالمدينة المنورة، إقبالًا متزايدًا من المواطنين والمقيمين في أسواق الماشية بالمدينة المنورة لشراء الأضاحي، تطبيقًا لشعيرة من شعائر الإسلام يحرص المسلم على إتمامها خلال أيام العيد الأضحى.

وأكدت وكالة الأنباء السعودية، أن هناك تزايد الطلب على الأغنام خلال هذه الأيام حيث يكتظ السوق بالمشترين مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك، فيما واكب الباعة وتجار المواشي الموسم بتوفير أعداد كثيرة من المواشي بمختلف أنوعها للوفاء بتأمين زيادة الطلب الشرائي المتوقع عليها.

وأوضح المواطن سعود عبدالله المخلفي والذي يمتلك محل بسوق الأغنام بالمدينة المنورة ويعمل في هذه المهنة أكثر من ٣٠ سنة أن أسعار هذه السنة مقارنة بالسنة الماضية تشهد أرتفاع ، في جميع أنواع الأغنام , فالنعيمي وصل سعرة هذا العام ١٦٠٠ وكان العام الماضي لايتعدى ١٤٠٠, وكذلك الأضاحي البلدي (النجدي) فأسعارها تتراوح من ١٤٠٠ إلى ١٨٠٠ و (الحبصي) فسعره يتراوح من ١٣٠٠ الي ١٥٠٠ إلا أنه أقل طلبًا نسبيًا من النجدي, أما النوع (السواكني) الذي يتم استيراده من السودان فسعره يتراوح بين ٧٥٠ إلى ١٠٠٠ ريال, لافتًا النظر إلى أن الأسعار مقارنة بالعام الماضي تعد مرتفعة والسبب قلة المعروض عن السنة الماضية.

وقدم المخلفي شكره للجهات الأمنية والخدمية ممثلة في أمانة المدينة المنورة والمرور والدوريات من تنظيم ومراقبة السوق على مدار الساعة.

ويري سيف الدين علي من جمهورية السودان أحد الباعة والذي يعمل في السوق لأكثر من خمسة عشرة سنة أن أسعار الأضاحي هذا العام تشهد ارتفاعا عن الأعوام السابقة ولا خوف من ارتفاع الأسعار في الأيام القادمة وأن الأسعار تختلف بحسب النوع والحجم وأن أغلب الطلب يكون علي النجدي والنعيمي أما الأنواع الأخرى من الأضاحي فالطلب عليها قليل وأسعارها متوسطة نظرًا لتفضيل المشترين للنوع البلدي على المستورد .

يذكر أن أمانة منطقة المدينة المنورة سمحت للمطابخ بالذبح خلال أيام عيد الأضحى المُبارك لهذا العام 1440هـ نظرًا لما تشهده المسالخ خلال هذه الأيام من توافد أعداد كبيرة من المواطنين والمقيمين لذبح أضاحيهم، وتخفيفًا عليهم بتوفير عدد من الخيارات المناسبة للمطابخ التي تشرف على تنفيذها أمانة المنطقة وبلدياتها.

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