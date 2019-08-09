قدميها أول يوم العيد.. طريقة عمل فتة الكوارع

الكوارع هى إحدى الأكلات المشهور بطبخها المصريين وفي موسم عيد الأضحى قد يقبل الكثير علي عمل فتة الكورار فهي من الأكلات الاساسية علي سفرة عيد الاضحي ونقدم لكي طريقة الكوارع بأحترافية

المقادير:

لسلق الكوارع:

١,٢٥كيلو كوارع

١عصير ليمونة كاملة بقشرتها

١ملعقة صغيرة فلفل أسود صحيح

٥حبات حبهان

٢ورقة لورا

١م.ك ملح

٣ بصلة صغيرة (١ بصلة كبيرة)

٦ فص ثوم

زيت للتحمير

١ ملعقة كبيرة سمن



لعمل الفتة :

٥ أرغفة خبز محمص

٢ معلقة كبيرة سمن أو زبدة

٣ معلقة كبيرة خ

8 فص ثوم مفروم

١ ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة مطحونة

٢ فص مستكة



لعمل الصلصة :

١كوب صلصة طماطم

١\٤ معلقة صغيرة ملح

١\٤ معلقة صغيرة فلفل أسود

لعمل الأرز:

2 كوب رز مصرى (٤٠٠ ج)

٢,٥ كوب ماء

٢ ملعقة كبيرة سمن

٣\٤ معلقة كبيرة ملح

الطريقة :

ـ تغسل الكوارع جيدًا بالماء ثم تنقع فى الماء البارد لمدة ساعتين على الأقل مع إضافة عصير ليمونة كاملة مع قشرتها ثم تشطف جيدًا و تصفى.

ـ يقطع الخبز قطع صغيرة و يحمص فى الفرن بدون أى إضافات على درجة حرارة متوسطة لمدة ١٠ دقائق.

ـ فى مقلاة كبيرة على نار عالية نضع حوالى ٣ إلى ٤ م.ك زيت و ننتظر حتى يسخن الزيت ثم تحمر الكوارع من كل جانب.

ـ فى نفس وقت تحمير الكوارع تغلى ماء فى حلة كبيرة بحيث تغطى الماء الكوارع.

ـ نضع الكوارع بعد تحميرها و تصفيتها من الزيت فى الماء المغلى و تغطى و تترك لمدة ٥ دقائق فقط.

ـ بعد ٥ دقائق تصفى من ماء السلق ثم نضع الكوارع فى نفس الحلة و نضيف إليها ماء مغلى سابقًا.

ـ نحاول أن نتخلص من الريم كلما ظهر.

ـ نضع كل توابل السلق (فلفل اسود- حبهان- ورق اللورا- ١ م.ك ملح) و الثوم و البصل الصحيح.

ـ تغطى و تهداء النار تمامًا و تترك على الأقل ساعتين حسب نوع الكوارع.

ـ قبل إنتهاء نضج الكوارع نبداء فى تسوية الأرز.

ـ يغسل الرز و يصفى ثم يشوح فى ٢ م.ك سمن على نار هادئة من ٣ إلى ٤ دقائق.

ـ فى نفس الوقت يغلى ماء الأرز مع إضافة ٣\٤ م.ك ملح.

ـ يضاف ماء الأرز المغلى على الرز و نضع شبكة تحت الحلة ثم يغطى و تهداء النار تمامًا و يترك إلى أن ينضج (من ١٠ إلى ١٥ دقيقة).

ـ على نار متوسطة تحمر الكوارع فى ٢ م.ك سمن و يرش عليها قليل من الملح و الفلفل الاسود.

ـ قبل تجهيز التقلية تغلى مرقة الكوارع و نختبر الملح بها.

ـ فى حلة متوسطة على نار متوسطة يسخن ٢ م.ك سمن و نضع المستكة و ننتظر حتى تسيح المستكة ثم نضيف الكزبرة و الثوم المفروم و تقلب بإستمرار حتى يحمر الثوم ثم يصب عليها الخل (نأخد مغرفه متوسطة من التقلية و نضيفها إلى صلصة الطماطم).

ـ فى حلة صغيرة تغلى الصلصة فى نفس وقت تجهيز التقلية معى إضافة ١\٤ م.ص ملح و ١\٤ م.ص فلفل أسود و التقلية المجهزة سابقًا.

ـ يصب كمية كافية من المرقة على التقلية بإستخدام مصفاة سلك للتخلص من البصل و الحبهان وباقى مكونات السلق .

ـ تصب الشوربة على الخبز و هى ساخنة ثم تغطى بالفويلأو بغطاء حلة حتى يتشرب الخبز (من ٣ إلى ٤ دقائق)، يمكن إضافة شوربة إذا إحتاجت.

ـ يوزع الأرز على الخبز ثم الصلصة و الكوارع.

ـ تقدم ساخنة