محمد صلاح يقود ليفربول في مواجهة نوريتش سيتى الصاعد بالدوري في التشكيل المتوقع

يستضيف ملعب أنفيلد اليوم، ليفربول وصيف الدوري الموسم الماضي نوريتش سيتي الصاعد حديثا فى انطلاق الدوري الإنجليزي الممتاز فى تمام الساعه 9 مساء.
ويسعى ليفربول بطل دوري أبطال أوروبا النسخة الاخيرة للفوز والحصول على ثلاث نقاط وتقديم أداء قوي لتوجيه رسالة لجميع المنافسين من أجل حصد بطولة الدوري الإنجليزي.
ويستعرض موقع صدى البلد ، التشكيل المتوقع لفريق محمد صلاح "ليفربول" أمام نوريتش سيتي الصاعد حديثا :
حراسة المرمى: أليسون
الدفاع: روبيرسون ، فان ديك ، ماتيب ، أرنولد
الوسط: فاينالدوم ، كيتا ، فابينيو
الهجوم: محمد صلاح ، فيرمينو ، أوريجى
ويسعى ليفربول بطل دوري أبطال أوروبا النسخة الاخيرة للفوز والحصول على ثلاث نقاط وتقديم أداء قوي لتوجيه رسالة لجميع المنافسين من أجل حصد بطولة الدوري الإنجليزي.
ويستعرض موقع صدى البلد ، التشكيل المتوقع لفريق محمد صلاح "ليفربول" أمام نوريتش سيتي الصاعد حديثا :
حراسة المرمى: أليسون
الدفاع: روبيرسون ، فان ديك ، ماتيب ، أرنولد
الوسط: فاينالدوم ، كيتا ، فابينيو
الهجوم: محمد صلاح ، فيرمينو ، أوريجى