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رياضة

محمد صلاح يقود ليفربول في مواجهة نوريتش سيتى الصاعد بالدوري في التشكيل المتوقع

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 08:51 ص
فرحة لاعبي ليفربول
فرحة لاعبي ليفربول
حسن العمدة
يستضيف ملعب أنفيلد اليوم، ليفربول وصيف الدوري الموسم الماضي نوريتش سيتي الصاعد حديثا فى انطلاق الدوري الإنجليزي الممتاز فى تمام الساعه 9 مساء.

ويسعى ليفربول بطل دوري أبطال أوروبا النسخة الاخيرة للفوز والحصول على ثلاث نقاط وتقديم أداء قوي لتوجيه رسالة لجميع المنافسين من أجل حصد بطولة الدوري الإنجليزي.

ويستعرض موقع صدى البلد ، التشكيل المتوقع لفريق محمد صلاح "ليفربول" أمام نوريتش سيتي الصاعد حديثا :

حراسة المرمى: أليسون
الدفاع: روبيرسون ، فان ديك ، ماتيب ، أرنولد
الوسط: فاينالدوم ، كيتا ، فابينيو
الهجوم: محمد صلاح ، فيرمينو ، أوريجى

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