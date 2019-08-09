فيديو وانفوجراف .. 11 شائعة تنفيها الحكومة في 9 أيام

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء انفوجراف لتوضيح عدد من الموضوعات المثيرة للجدل التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي والإخبارية خلال الأيام الماضية.



وذلك بناء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء, واستمرارًا لجهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء, في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، حيث تم رصد عدد من الشائعات والموضوعات خلال الفترة (من 2 حتى 9 أغسطس 2019 ‏):



ونفى المركز الاعلامي ما تداول حول توجيه تبرعات ترميم معهد الأورام لتنفيذ مشروعات أخرى بالدولة ، كما نفى المركز ما أثير حول استخدام مواد كيماوية ضارة في تخزين تقاوي البطاطس ، كما نفي ما تداول حول طرح التأمين الصحي أدوية مغشوشة لعلاج الأورام السرطانية.



ونفي المركز الاعلامي ما اثير حول تعقيد الهيئة العامة للرقابة المالية إجراءات قيد الشركات بالبورصة ، كما نفي المركز ما انتشر حول بيع منطقة وسط البلد لمستثمرين أجانب تزامنًا مع انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة ، ونفي ايضا ما تداول حول استثناء محافظة القاهرة من تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء.



كما نفي المركز ما انتشر حول جفاف الترع والمصارف مما يُعرِّض مصر لكارثة زراعية ، كما نفي ما اثير حول توقف مصانع البتروكيماويات نتيجة تعطل الآلات والمعدات بها ، ونفي المركز ما انتشر حول وقف نشاط سوق الجملة للخضراوات والفاكهة بـ 6 أكتوبر ، كما نفي ما تداول حول إلغاء إضافة المواليد الجُدد على البطاقات التموينية ، ونفي إيضا ما انتشر حول وقف أعمال التطوير والترميم بقصر البارون الأثري.