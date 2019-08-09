ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بسبب ظروف التشغيل.. تأخر إقلاع 5 رحلات دولية من مطار القاهرة

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 11:44 ص
مطار القاهرة
مطار القاهرة
نورهان خفاجي
شهد مطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، تأخر إقلاع 5 رحلات طيران دولية أكثر من ساعة عن موعد الإقلاع المقرر لها بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة.

وقالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، إن رحلة طيران الشرق الأوسط 303 المتجهة إلى بيروت تأخرت ساعتين لظروف التشغيل، كما تأخرت رحلة الخطوط السعودية 321 المتجهة إلى الرياض ساعة ونصف لظروف التشغيل.

وأضافت المصادر أن رحلة الخطوط التونسية 814 المتجهة إلى تونس ساعة ونصف لظروف التشغيل، كما تأخرت رحلة الخطوط الايطالية 802 المتجهة إلى ميلان ساعة ونصف لظروف التشغيل، إضافة إلى تأخر إقلاع رحلة الخطوط الكويتية 544 المتجهة إلى الكويت ساعتين لظروف التشغيل.

وأشار المصدر إلى أن إقلاع وهبوط رحلات الطيران الدولية والداخلية شهدت انتظام تام بدون تأخير أو إلغاء وفقا لجدول التشغيل المقرر لها.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تأخر إقلاع 3 رحلات دولية من مطار القاهرة

بسبب الصيانة والتشغيل.. تأخر إقلاع 4 رحلات دولية من مطار القاهرة

بسبب ظروف التشغيل.. تأخر إقلاع 3 رحلات دولية من مطار القاهرة

بسبب ظروف التشغيل.. تأخر إقلاع 5 رحلات دولية من مطار القاهرة

تأخر رحلات سويسرا والكويت والشارقة من مطار القاهرة

بسبب ظروف التشغيل.. تأخر إقلاع 4 رحلات دولية من مطار القاهرة

ترشيحاتنا

الداخلية تكشف تفاصيل أكبر حملة أمنية على المصانع غير المرخصة في القليوبية

يصل لـ مليون جنيه بدون ضمانات.. تعرف على مميزات القرض الشخصى من بنك CIB

مكياج صاخب و فستان اوف شولدر .. أحدث ظهور لـ سمية الخشاب

شاهد.. ماذا فعل تركي آل الشيخ بقميص ناديه الجديد " ألميريا الإسباني "

للمرة الثانية.. الإعلان عن مقتل شقيق عبدالملك الحوثي زعيم الحوثيين

في عيد ميلادها.. نهلة زكي تكشف عن غيرة غادة عبد الرازق منها

اخبار الفن والفنانين .. يسرا وإلهام شاهين وهالة سرحان بالحجاب .. وعقد قران أحمد حاتم .. وتعليق مثير لـ راندا حافظ

بعد إثارة الجدل بغلقها .. موعد عودة قنوات بي أوت كيو

مقتل إبراهيم نور الدين شقيق زعيم ميليشيا الحوثي باليمن

بفستان قصير وشعر كيرلى .. ميرهان حسين تخطف الأنظار في حفل عقد قران أحمد حاتم

طلاق النجوم بين الاحترام وقلة الأصل.. ياسمين عبد العزيز: طليقي على راسي.. سمية الخشاب وأحمد سعد اللى مايشتري يتفرج

مفاجأة.. الأهلي يكشف كواليس فشل انتقال عمرو جمال للصفاقسي

شاهد.. ماذا فعل تركي آل الشيخ بقميص ناديه الجديد " ألميريا الإسباني "

اخبار الرياضة.. حقيقة رحيل لاسارتي عن الأهلي.. انطلاقة جديدة لمحمد صلاح.. رد ناري من ماجد سامي على مرتضى منصور

سلسلة انفجارات عنيفة تهز مستودع ذخيرة في تركيا.. صور وفيديو

عاش هنا يوثق علاقة ثورة يوليو بنجاة محمد عبد المطلب من الاعتقال.. وكواليس غنائه رمضان جانا من أجل 6 جنيهات.. وأسرار زيجاته الـ 4 وخلافاته مع عبد الوهاب

في ذكرى ميلادها .. تعرف على حقيقة مقتل حورية حسن على يد فايزة أحمد .. نوستالجيا

بالأسعار.. كيف يمكنك قضاء إجازة عيد الأضحى بأحد شواطئ الإسكندرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكياج صاخب و فستان اوف شولدر .. أحدث ظهور لـ سمية الخشاب

بـ بطانة قصيرة.. إليسا تتألق فى إحدى الحفلات الغنائية

بفستان قصير وشعر كيرلى .. ميرهان حسين تخطف الأنظار في حفل عقد قران أحمد حاتم