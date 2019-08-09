بسبب ظروف التشغيل.. تأخر إقلاع 5 رحلات دولية من مطار القاهرة

شهد مطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، تأخر إقلاع 5 رحلات طيران دولية أكثر من ساعة عن موعد الإقلاع المقرر لها بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة.





وقالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، إن رحلة طيران الشرق الأوسط 303 المتجهة إلى بيروت تأخرت ساعتين لظروف التشغيل، كما تأخرت رحلة الخطوط السعودية 321 المتجهة إلى الرياض ساعة ونصف لظروف التشغيل.





وأضافت المصادر أن رحلة الخطوط التونسية 814 المتجهة إلى تونس ساعة ونصف لظروف التشغيل، كما تأخرت رحلة الخطوط الايطالية 802 المتجهة إلى ميلان ساعة ونصف لظروف التشغيل، إضافة إلى تأخر إقلاع رحلة الخطوط الكويتية 544 المتجهة إلى الكويت ساعتين لظروف التشغيل.



