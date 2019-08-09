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رياضة

محاضرة فيديو للاسارتي مع لاعبي الأهلي

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 11:52 ص
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
يعقد الاوروجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة بالفيديو للاعبين خلال تدريبات الفريق اليوم.

ويركز لاسارتي في هذه المحاضرة على نقاط القوة والضعف لدى فريق اطلع بره السوداني، كما يريد التأكيد على بعض الأمور الفنية لتنفيذها في المباراة.

ويخطط لاسارتي لتجربة الخطة التي سيعتمد عليها في اللقاء، مع استقراره على خوض المباراة بالتشكيل الأساسي للفريق في اخر مباراة.

ويواجه الأهلي فريق اطلع بره السوداني يوم الأحد القادم في تمام الساعة السابعة مساءً، في الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

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