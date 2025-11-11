عبر الفيديو كونفرانس.. محافظ أسوان ينقل لوزيرة التنمية المحلية الأجواء الانتخابية

نقل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة الأجواء الانتخابية التي تشهدها مدن ومراكز المحافظة إلى الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في ظل المتابعة الدقيقة لسير العملية الانتخابية ، وفى مشهد يعكس الوعى الوطني لأبناء زهرة الجنوب.

وأكد المحافظ على استقرار وانتظام سير العملية الانتخابية داخل مختلف اللجان دون أى معوقات ، وتجسد ذلك فى تسخير الإمكانيات أمام الناخبين الذين تزايدت أعدادهم خلال الفترة المسائية من خلال توافدهم للإدلاء بأصواتهم فى صناديق الاقتراع لانتخابات مجلس النواب 2025 .

مجلس النواب

وأوضح الدكتور إسماعيل كمال بأن الانتخابات تسير فى أجواء من الانضباط والتنظيم داخل 190 لجنة موزعة على 4 دوائر انتخابية ، ويتم المتابعة اللحظية من داخل مركز السيطرة على مدار الساعة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والتنفيذية لضمان تذليل أى عقبات أمام الناخبين .

وأشار إسماعيل كمال إلى أن هذه الجهود تأتى تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة بتهيئة المناخ المناسب أمام المواطنين لممارسة حقهم الدستورى بكل سهولة ويسر ، وأن ما تشهده أسوان من إقبال متزايد على صناديق الإقتراع يعكس روح المشاركة الفاعلة فى دعم مسيرة الديمقراطية وبناء مستقبل مصرنا الحبيبة .