التعليم في اسبوع: اقتراح بإدراج مادة أخلاقيات السياحة في المناهج .. وظائف خالية في المدارس المصرية اليابانية .. و117 ألف طالب ثانوية عامة يتظلمون من النتيجة

- 2596 طالبًا يؤدون امتحانات القبول بمدرسة الضبعة

- التعليم تستعد لتنظيم مسابقة بعنوان سفير السياحة لطلاب المرحلة الثانوية



شهدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على الاسبوع الماضي ، العديد من الأخبار والأحداث الهامة.



شهد هذا الاسبوع عقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، امتحانات الطلاب المتقدمين للالتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بمدينة الضبعة - بمطروح يومي 5 و6 أغسطس 2019.



حضر هذه الاختبارات 2596 طالبًا موزعين على عدد 291 لجنة بمراكز التطوير التكنولوجي بالمديريات التعليمية على مستوي 27 محافظة.



وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، يوم الأربعاء الموافق 21 أغسطس 2019 موعدًا لإجراء امتحانات الطلاب المتخلفين عن أداء امتحانات الالتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بمدينة الضبعة - مطروح للعام الدراسي 2019/2020 بعد استيفاء الأوراق المطلوبة وتقديمها للمديريات، وذلك وفقًا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم وتيسيرًا على أولياء الأمور ومراعاة لمصلحة الطلاب.



وخلال الاسبوع نفسه ، اختتم طلاب الصف الاول الثانوي وكذلك طلاب الدبلومات الفنية امتحانات الدور الثاني 2019 .



وقال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إن امتحانات العملي للـدور الثاني ستبدأ عقب الامتحانات التحريرية مباشرة، علي أن تبدأ أعمال تقدير الدرجات للتعليم الفني يوم السبت الموافق 17 أغسطس 2019، و ستعلن النتيجة في الأسبوع الأخير من شهر أغسطس 2019.



وتقدم لامتحانات الدور الثاني لشهادة الدبلومات الفنية 2019 بنظام الثلاث والخمس سنوات 235545 طالبا/طالبة، مقسمين كالتالي: 117531 طالبا/طالبة بالتعليم الصناعي، و42379 طالبا/طالبة بالتعليم الزراعي، و 70752 طالبا/طالبة بالتعليم التجاري، و4883 طالبا/طالبة بالتعليم الفندقي.



وعقدت الامتحانات في 625 لجنة بجميع القطاعات مقسمين كالتالي: 313 لجنة للتعليم الصناعي، و117 لجنة للتعليم الزراعي، و164 لجنة للتعليم التجاري، و31 لجنة للتعليم الفندقي.



واستعدادا لبدء العام الدراسي الجديد .. أرسلت وزارة التربية والتعليم تعليمات رسمية لجميع المديريات التعليمية في إطار الاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد 2019 /2020.



وشددت الوزارة في تعليماتها المرسلة للمديريات على ضرورة سرعة الانتهاء من تسجيل نتائج الامتحانات لجميع الطلاب سواء (منتظم / عمال / منازل) لجميع الصفوف من خلال التطبيق الإلكتروني المعد لذلك، تمهيدا للاعتماد الإلكتروني لنتائج الامتحانات وتحديث بيانات نقبل الطلبة للصفوف الأعلى من خلال النظام الالكتروني الخاص بذلك.



وأكدت الوزارة أنه بمتابعة نسب البت في استلام الملفات إلكترونيا عن طريق المدارس الرسمية، وكذلك ترحيل الطلبة من الصف الثاني بمرحلة رياض الأطفال إلى الصف الأول الابتدائي بالمدارس الرسمية لغات والخاص تبين أنها نسبة متدنية حتى تاريخه.



وأوضحت الوزارة أنه متاح النقل الإلكتروني للطلبة بين المدارس في صفوف النقل، مشيرةً إلى أنه من صلاحيات المدرسة المنقول إليها الطالب البت في الطلبات المقدمة إليها ولن يتم تفعيل النقل تلقائيا على المدرسة المنقول إليها الطالب إلا بعد التحديث الإلكتروني للعام الدراسي الجديد.



وقالت الوزارة، إنها تناشد جميع المديريات بسرعة الانتهاء من تنفيذ التعليمات السابق ذكرها وسرعة تحديث البيانات من خلال بوابة مركز المعلومات على موقع الوزارة في موعد غايته الخميس 8 أغسطس 2019 مع اعتبار هذا الأمر هاما وعاجلا وتحت مسئولية مديري المديريات التعليمية.



وعقد مسئولو وزارتي التربية والتعليم والسياحة اجتماعا مهما، وذلك لمناقشة أوجه التعاون بين الوزارتين خلال الفترة المقبلة.



وخلال هذا الاجتماع، تم الاتفاق على وضع تصور لإدراج مادة أخلاقيات السياحة في مناهج التعليم الأساسي، كما تم الاتفاق على تنظيم اول مسابقة على مستوى جمهورية مصر العربية تحت عنوان "سفير السياحة" لطلاب المرحلة الثانوية في عدد من المحافظات؛ وذلك لنشر الوعي بينهم بأهمية السياحة والمحافظة على المناطق السياحية والتراثية بمحافظاتهم؛ على أن يتم تدشين هذه المسابقة مع بداية العام الدراسي الجديد ٢٠١٩/٢٠٢٠.



كما تم خلال الاجتماع الاتفاق علي أطر التعاون بين الوزارتين من خلال تشكيل لجنة مشتركة من الوزارتين، وإعداد بروتوكول تعاون بين الوزارتين لتنفيذ ما تم الإتفاق عليه من أوجه التعاون.



وقد تم التأكيد أيضا على أهمية إتاحة فرص للطلاب للتعلم عن السياحة وفوائدها التي تعود على البلاد.



و أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، عن فتح باب التقدم للانضمام لأسرة العمل بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2020/2019 بدءًا من الجمعة 9 أغسطس 2019 ولمدة 15 يومًا عبر الرابط التالي https://ejsadm.moe.gov.eg/.



وأضافت وزارة التربية والتعليم ، في بيان صحفي، أن الوظائف المتاح التقدم إليها هي مدير مدرسة، ووكيل مدرسة، ومعلم فصل رياض أطفال، ومعلم مساعد رياض أطفال، ومعلم Math، ومعلم Science، ومعلم تربية دينية إسلامية، ومعلم تربية دينية مسيحية، ومعلم لغة عربية، ومعلم لغة إنجليزية، ومعلم تربية رياضية، ومعلم تربية فنية، ومعلم تربية موسيقية، ومعلم غرفة مصادر، وأخصائي نفسي، وأخصائي اجتماعي.



وأوضحت وزارة التربية والتعليم ، أن خطوات التقدم للمعلمين ستكون عن طريق ملء استمارة إلكترونية بالبيانات الشخصية والمؤهلات العلمية، بالإضافة إلى الإجابة على الأسئلة التي تقيس مدى قدرة المتقدم على القيادة والتعليم والتعلم وتهيئة بيئة تعليمية للابتكار وحب التعلم.



وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن اللجنة المشكلة لاختيار المعلمين انتهت من وضع معايير اختيار معلمي ومديري المدارس المصرية اليابانية، لافتة إلى أن الاختيار سيكون عملية إلكترونية يقوم فيها المتقدم بملء استمارة إلكترونية والإجابة على بعض الأسئلة باللغة الإنجليزية ماعدا المتقدمين لوظيفة معلم اللغة العربية.



وأشارت وزارة التربية والتعليم ، إلى أنه سيتم عمل مقابلات شخصية للحاصلين على أعلى الدرجات ممن استكملوا طلب التقدم بنجاح وستقوم اللجنة بتقييم مهارات التواصل ومهارات العرض والتقديم ومهارات التفكير النقدي والقدرة على حل المشكلات، ومهارات القيادة، والمظهر العام، مع مراعاة الالتزام بالشرائح العمرية وسنوات الخبرة لكل متقدم على ألا يزيد السن عن الحد المقرر لكل فئة في الأول من أكتوبر 2019.



وأكدت وزارة التربية والتعليم أن عملية الاختيار لكل متقدم ستكون مبنية على نظام نقاط إلكتروني سيحصل عليها كل متقدم في كل مرحلة يمر بها بداية من التسجيل وحتى المقابلة الشخصية، وسيتم الاختيار بناء على أعلى عدد من النقاط سيحصل عليها المتقدم.



وشددت وزارة التربية والتعليم على المتقدمين بضرورة قراءة شروط التقدم المعلنة عبر الموقع الإلكتروني المذكور أعلاه قبل بدء إجراءات التسجيل والالتزام بها ومن يخالف هذه الشروط يعرض نفسه للاستبعاد نهائيًا ولن يكون له حق إعادة التسجيل أو الرجوع على الوزارة بأي حق قانونى.



وطالبت وزارة التربية والتعليم المتقدمين بضرورة التأكد من خدمة الانترنت لديهم قبل بدء مراحل التسجيل، حيث سيكون لكل متقدم فرصة واحدة فقط للتسجيل ولن يسمح بإعادته مرة أخرى، بالإضافة إلي التأكد من تفعيل البريد الإلكتروني الشخصي وإدخاله بطريقة صحيحة حيث أنه سيكون أداة التواصل في حالة اجتياز الاختبار وإرسال النتيجة.



جدير بالذكر أن العام الدراسي الجديد 2019/2020 سيشهد دخول 5 مدارس جديدة إلى منظومة المدارس المصرية اليابانية لتبلغ عدد المدارس 40 مدرسة منها 35 مدرسة تعمل منذ العام الدراسي 2018/2019.



وبشأن تظلمات الثانوية العامة 2019 أكد خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2019 ، أن إجمالي عدد تظلمات الثانوية العامة 2019 التي تقدم بها الطلاب حتى الآن وصل إلى 117 ألف تظلم.



وأوضح خالد عبدالحكم، في تصريج خاص لموقع صدى البلد ، أن العدد الكبير لـ تظلمات الثانوية العامة 2019 بسبب ارتفاع المجاميع هذا العام وارتفاع الحد الأدنى للقبول في الكليات في تنسيق 2019 .



وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، فتحت باب تظلمات الثانوية العامة 2019 يوم الثلاثاء الموافق 16 يوليو 2019 ومن المقرر أن يستمر باب التظلمات مفتوحا لمدة (ثلاثون يومًا).