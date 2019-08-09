فرنسا ردا على ترامب: لا نحتاج إلى إذن من أحد بشأن سياستنا في إيران

رد وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان بلهجة شديدة على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



وأكد لودريان في بيان أن فرنسا ليست بحاجة لإذن من أحد للإدلاء بموقفها بشأن إيران.



شدد الوزير الفرنسي على أن باريس ملتزمة بالاتفاق النووي مع إيران الموقع في العام 2015.



وأوضح لودريان أن فرنسا تتحدث بسيادة كاملة فيما يتعلق بإيران، مضيفا أن بلاده تعمل بجد من أجل السلام والأمن في المنطقة كما تعمل على تقليل التوترات ولا تحتاج إلى إذن للقيام بذلك.



وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قال أمس الخميس، إنه ليس من حق أي زعيم دولة أن يحاور إيران "نيابة" عن الولايات المتحدة، في إشارة إلى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون.