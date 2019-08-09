ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فرنسا ردا على ترامب: لا نحتاج إلى إذن من أحد بشأن سياستنا في إيران

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 05:39 م
ماكرون وترامب
ماكرون وترامب
رحيم يسري
رد وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان بلهجة شديدة على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأكد لودريان في بيان أن فرنسا ليست بحاجة لإذن من أحد للإدلاء بموقفها بشأن إيران.

شدد الوزير الفرنسي على أن باريس ملتزمة بالاتفاق النووي مع إيران الموقع في العام 2015.

وأوضح لودريان أن فرنسا تتحدث بسيادة كاملة فيما يتعلق بإيران، مضيفا أن بلاده تعمل بجد من أجل السلام والأمن في المنطقة كما تعمل على تقليل التوترات ولا تحتاج إلى إذن للقيام بذلك.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قال أمس الخميس، إنه ليس من حق أي زعيم دولة أن يحاور إيران "نيابة" عن الولايات المتحدة، في إشارة إلى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ماكرون: أمريكا وفرنسا لديهما نفس الهدف بشأن إيران

ماكرون: أمريكا وفرنسا لديهما نفس الهدف فيما يتعلق بإيران

موقفه من أوروبا غامض.. ماكرون يعلن عن لقاء مرتقب مع ترامب حول إيران

ماكرون يحذر إيران من خطورة انتهاك الاتفاق النووي

ترشيحاتنا

حكم ذبح الأضحية في غير بلد المضحي

منتخب مصر لناشئات الإسكواش يتوج ببطولة العالم

شاهد... أحدث ظهور لـ محمد بركات مع زوجته وأولاده

بعد تصدرها تريند جوجل ... شاهد أناقة ياسمين عبد العزيز

مهاب سعيد أفضل لاعب في مباراة مصر وتايوان بكأس العالم لكرة اليد

أسرار جديدة في قضية وفاة أول نجمة عالمية متحولة جنسيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طبخات سهلة وسريعة للغداء بالصور .. 5 أكلات أبرزها سندوتشات كبدة وجبنة قريش بالطحينة وبيتزا بزبدة السودانى

قبلة على الرقبة.. أسما شريف منير تنشر صورة جديدة مع والدها

بعد وصولها إلى العلمين.. شاهد أغرب إطلالات جينيفر لوبيز