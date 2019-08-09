مران الزمالك اليوم.. مشاركة طارق حامد وتدريب فردي لـ عبدالعزيز

بدأ طارق حامد لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادي الزمالك المشاركة في التدريبات الجماعية مع الفريق، اليوم، وأدى اللاعب تدريباته مع باقي زملائه بعدما خاض أمس مرانا تأهيليا عقب انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها.



وخضع محمود علاء مدافع فريق الكرة الأول بنادي الزمالك للمشاركة في التدريبات بصورة تدريجية اليوم، وأدي مرانه بالكرة بعدما انتهى البرنامج الذي خضع له في الفترة الماضية بسبب الإصابة التي تعرض لها في لقاء الأهلي فى ختام بطولة الدوري الممتاز.



بينما خاض الثنائى محمد عبد الشافي وإسلام جابر لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مرانا بالكرة على هامش تدريبات الفريق الجماعية اليوم، بعد خضوع الثنائي لبرنامج بدني خاصا في صالة الجيمانزيوم بالنادي خلال الفترة الماضية.



وأدى محمود عبد العزيز لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك مرانا فرديا بالجري حول الملعب ثم خضع لتدريبات في الجيمانيزيوم وذلك بسبب شعوره بآلام في القدم ولم يشارك في التدريبات الجماعية مع الفريق اليوم.



ويستعد الزمالك لمواجهة فريق ديكاداها بطل الصومال مساء الجمعة المقبل في ذهاب دور الـ 64 لدوري أبطال إفريقيا.