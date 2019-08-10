أرقام حاسمة وأهداف لا تنتهي.. محمد صلاح فخر العرب بلا منازع.. فيديو

تمكن النجم المصري الدولي محمد صلاح من قيادة فريق ليفربول الإنجليزي للفوز على فريق نورويتش سيتي بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد انفيلد.





واستطاع النجم المصرى محمد صلاح إضافة ثانى أهداف الريدز فى الدقيقة 19، من كرة رائعة مع البرازيلى فيرمينو، انفرد على أثرها بحارس نوريتش، ويضعها على يمينه.





وبهذا الهدف يصبح النجم المصري محمد صلاح قد سجل 55 هدفا بالدوري الإنجليزي منذ انضمامه إلى ليفربول ، أكثر من أي لاعب آخر.





وتمكن الفرعون المصري محمد صلاح من تحقيق عدة أرقام قياسية بعد هدفه ومشاركته في هذه المباراة، ويستعرض لكم موقع صدى البلد في هذا التقرير ما حققه صلاح عقب هذا اللقاء.





- محمد صلاح سجل للموسم الثالث على التوالي في افتتاحية مبارياته بالدوري الإنجليزي.





- محمد صلاح يسجل 55 هدفا في البريميرليج مع ليفربول منذ انضمامه إليه، وهو هداف البريميرليج منذ انضمامه بين كل اللاعبين في المسابقة العريقة.





- محمد صلاح استطاع في هذه المباراة أن يزور شباك فريق جديد خلال منافسات الدوري الإنجليزي حيث تشير الأرقام إلى أنه سجل في 21 منافسا حتى الآن.



