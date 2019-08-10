صحيفة الرياضية ساعات تفصل رحيل علي معلول عن الأهلي الى نادي سعودي

نشرت صحيفة الرياضية السعودية اليوم أنباء عن تجدد الرغبة لدى نادي أهلي جدة السعودي في التعاقد مع الظهير التونسي علي معلول من صفوف الأهلي.



وكتبت الصحيفة، مصادر خاصة من إدارة النادي السعودية تحدثت مع صحيفة الرياضية لتكشف تحرك النادي من أجل معلول.



وأضافت أن إدارة أهلي جدة تحركت بقوة في سوق الانتقالات بعد الخسارة أمام الهلال في كأس آسيا، وتتعامل الآن مع خيارات عدة في السوق من بينها "ضم علي معلول ظهير أيسر الأهلي المصري، بعد تعرض حسين عبد الغني – الظهير الأيسر للفريق – لانتقادات بعد أدائه أمام الهلال".



وحثت إدارة أهلي جدة، إدارة الأهلي المصري للرد على عرض علي معلول خلال الـ 72 ساعة المقبلة.



جدير بالذرك أن إدارة أهلي جدة قررت رفع عرضها المادي المقدم لـ الأهلي لضم معلول، مقارنة بعرض سابق قدمته في بداية الصيف الجاري للحصول على اللاعب، وقوبل بالرفض، وفقا لمصادر تحدثت مع الصحيفة.