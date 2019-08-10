كيف تناولت الصحف الإنجليزية تألق محمد صلاح في أفتتاحية الدوري الإنجليزي

تمكن النجم المصري الدولي محمد صلاح من قيادة فريق ليفربول الإنجليزي للفوز على فريق نورويتش سيتي بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد انفيلد.



واستطاع النجم المصرى محمد صلاح إضافة ثاني أهداف الريدز فى الدقيقة 19، من كرة رائعة مع البرازيلي فيرمينو، انفرد على إثرها بحارس نوريتش، ويضعها على يمينه.



ويستعرض لكم موقع صدى البلد، أبرز ما تناولته الصحف الإنجليزية عن تألق صلاح أمام الفريق "الكناري":



- أكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن محمد صلاح نجم ليفربول يستهل مشواره ببراعة مع ليفربول نحو السباق على هداف البريميرليج بعدما سجل وصنع في رباعية الريدز على نورويتش سيتي.



- ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أن صلاح بدأ مع فريقه ليفربول بطريقة مثالية بعد الأداء الذي قدمه بتسجيله وصناعته أمام الصاعد حديثًا فريق نورويتش سيتي.



- تناولت صحيفة "ذا صن" البريطانية الظهور الأول لليفربول خلال الموسم الجديد بالدوري الإنجليزي حيث استطاع النجم المصري أن يظهر بمستوى مميز بعدما سجل وصنع.



- قالت صحيفة "ديلي ستار" الإنجليزية إن صلاح واصل أهدافه مع ليفربول في الجولة الأولى من منافسات البريميرليج للموسم الثالث على التوالي.