تعرف على موعد صلاة العيد في محافظتك..صور

حدد المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية موعد صلاة عيد الأضحى في عدد من المحافظات؛ حيث جاءت في الخامسة و٤٥ دقيقة بالتوقيت المحلي، بينما سكان طابا أول من سيؤدون صلاة العيد التي تحين في الساعة الخامسة و٣١ دقيقة، فيما ستكون السلوم آخر مدينة يؤدى سكانها صلاة العيد في الساعة السادسة و٦ دقائق.





وننشر لكم مواعيد صلاة العيد في 17 محافظة.





وأكد الدكتور جاد محمد القاضى رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن موعد صلاة العيد الخامسة و٤٥ دقيقة بالتوقيت المحلي، وعلى المستوى العربي حيث تجرى الصلاة بالتزامن مع مصر في جميع الدول العربية ماعدا 3 دول من بينهم سلطنة عمان والمغرب ولا يوجد مبرر لديهم لهذا الاختلاف.





وأضاف "القاضي" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد"، أن معهد الفلك يتواصل دوليا مع المعاهد المناظرة له حيث تم الاتفاق على موعد وقفة عرفات وأول يوم العيد.



