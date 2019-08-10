ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تمارين الإطالة العلوية لتنشيط الدورة الدموية وحماية الجسم من الإصابات.. فيديو

السبت 10/أغسطس/2019 - 09:13 ص
تمارين الإطالة العلوية
تمارين الإطالة العلوية لتنشيط الدورة الدموية
آيات أحمد
قدّم حسام أبو هاشم، خبير اللياقة البدنية، مجموعة من التمارين الرياضية الخاصة بالإطالة العلوية لمرونة العضلات وتنشيط الدورة الدموية وزيادة النشاط.

وأكد خبير اللياقة البدنية، خلال برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، ضرورة ممارسة هذه التمارين يوميا لتقليل الضغط اليومي، لأنها تشبه حركات اليوجا لذلك يفضلها لتنشيط الدورة الدموية وتقليل الإصابات.

وأوضح خبير اللياقة البدنية أن هذه التمارين يمكن أن يمارسها أي شخص في أي سن على حسب وزن كل مواطن، وتتطلب معرفة القدرات الخاصة لكل جسد ومقدار تحمله.

وأشار خبير اللياقة البدنية إلى أن هذه التمارين مهمة للغاية، وعلى الجميع الحرص على ممارستها فى المنزل أو الصالات الرياضية سواء في الصباح أو المساء.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. تمارين الإطالة العلوية لتنشيط الدورة الدموية وزيادة النشاط

شاهد.. تمارين الإطالة العلوية لتنشيط الدورة الدموية

شاهد.. تمارين الإطالة العلوية لتنشيط الدورة الدموية

شاهد.. تمارين الإطالة العلوية لتنشيط الدورة الدموية

شاهد .. تمارين الإطالة والمرونة لتنشيط الدورة الدموية

شاهد.. تمارين الإطالة والمرونة لتنشيط الدورة الدموية

ترشيحاتنا

فيديوجراف| قبل عيد الأضحى.. تركيا توزع أغناما مريضة!

الإفتاء تحذر من صيام يوم عرفة في هذه الحالة

منة فضالى تواسي أحمد السعدنى بعد وفاة طليقته وأم أبنائه

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت في القاهرة والمحافظات.. فيديو

بطن مكشوف وتنورة قصيرة.. زوجة عماد متعب بإطلالة جريئة فى حفل جنيفر لوبيز

لا يوجد أخبار اليوم.. صحيفة لبنانية تصدم جمهورها بجريدة فارغة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بطن مكشوف وتنورة قصيرة.. زوجة عماد متعب بإطلالة جريئة فى حفل جنيفر لوبيز

بفستان أبيض أنيق .. إنجى وجدان بإطلالة عصرية فى حفل جينيفر لوبيز

تسريحات شعر للعيد 2019 بجميع أنواعه