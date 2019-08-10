إسرائيل تحبط محاولة اختطاف جنود قرب كيسوفيم

قالت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم، السبت، إن قوات الجيش أحبطت عملية اختطاف عند السياج العازل باقرب من موقع كيسوفيم، وهو ما أسفر عن مقتل 4 فلسطينيين.



وأوضحت أن قوات الجيش تلقت إشارة من نقطة مراقبة بالجيش تفيد بوجود محاولة اجتياز للسياج الحدودي، وحدث اشتباك أسفر عن مقتل الأربعة، وعثر في الموقع على سلاح كلاشينكوف وآر بي جي، وملابس.



ومن جهته، رد الاحتلال الإسرائيلي بقصف نقطة مراقبة عسكرية لحركة حماس شرقي دير البلح بقطاع غزة. وجاء ذلك تزامنًا مع سماع إطلاق نار في موقع "كيسوفيم" العسكري الإسرائيلي في المنطقة.

