ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل تحبط محاولة اختطاف جنود قرب كيسوفيم

السبت 10/أغسطس/2019 - 09:40 ص
الجيش الاسرائيلي
الجيش الاسرائيلي
عرفة البنداري
قالت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم، السبت، إن قوات الجيش أحبطت عملية اختطاف عند السياج العازل باقرب من موقع كيسوفيم، وهو ما أسفر عن مقتل 4 فلسطينيين.

وأوضحت أن قوات الجيش تلقت إشارة من نقطة مراقبة بالجيش تفيد بوجود محاولة اجتياز للسياج الحدودي، وحدث اشتباك أسفر عن مقتل الأربعة، وعثر في الموقع على سلاح كلاشينكوف وآر بي جي، وملابس.

ومن جهته، رد الاحتلال الإسرائيلي بقصف نقطة مراقبة عسكرية لحركة حماس شرقي دير البلح بقطاع غزة. وجاء ذلك تزامنًا مع سماع إطلاق نار في موقع "كيسوفيم" العسكري الإسرائيلي في المنطقة.

موضوعات متعلقة

أول تعليق من جيش الاحتلال الإسرائيلي على قصف غزة

إسرائيل تقصف مواقع لحماس في دير البلح بغزة

ترشيحاتنا

أغضبته فـ طعنها 86 مرة.. رجل يقتل زوجته بطريقة بشعة أمام أعين أطفالها

أخبار الفن| جينيفر لوبيز شبه عارية فى العلمين.. والنجوم فى عزاء والدة فتحى عبد الوهاب

أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 10- 8 - 2019.. فيديو

كيف تناولت الصحف الإنجليزية تألق محمد صلاح في افتتاحية الدوري الإنجليزي

بي اوت تعود للعمل من جديد وتذيع مباراة ليفربول ونوريتش سيتى

شاهد.. لحظة استبدال كسوة الكعبة القديمة بأخرى جديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بطن مكشوف وتنورة قصيرة.. زوجة عماد متعب بإطلالة جريئة فى حفل جنيفر لوبيز

بفستان أبيض أنيق .. إنجى وجدان بإطلالة عصرية فى حفل جينيفر لوبيز

تسريحات شعر للعيد 2019 بجميع أنواعه