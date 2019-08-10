بث مباشر.. خطبة عرفة الان من مسجد نمرة

حرصًا على تقديم خدمة إخبارية متميزة للقراء، عرضت فضائية اكسترا نيوز بثًا مباشرا خطبة يوم عرفة الان من مسجد نمرة.



ويستعد مسجد نمرة ومحيطه بمنطقة عرفات لاستقبال ضيوف الرحمن اليوم السبت لأداء صلاتي الظهر والعصر جمعًا وتقديمًا.



ومسجد نَمرة بفتح النون ، وكسر الميم وسكونها من أهم المعالم في مشعر عرفات وبه يصلي عشرات الآلاف من ضيوف الرحمن صلاتي الظهر والعصر في يوم عرفة جمعًا وقصرًا اقتداءً بالرسول صلى الله عليه وسلم.



وبني المسجد في الموضع الذي خطب فيه الرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع في أول عهد الخلافة العباسية، في منتصف القرن الثاني الهجري، وهو يقع إلى الغرب من المشعر وجزء من غرب المسجد في وادي عرنة وهو وادي من أودية مكة المكرمة الذي نهى عليه الصلاة والسلام من الوقوف فيه حيث قال المصطفى صلى الله عليه وسلم : "... وقفت ها هنا وعرفات كلها موقف إلا بطن عرنة .. " ، وبطن وادي عرنة ليس من عرفة ، ولكنه قريب منه.