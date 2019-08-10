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رياضة

الأهلي يكشف موقفه من بيع علي معلول

السبت 10/أغسطس/2019 - 11:58 ص
علي معلول
علي معلول
عبدالحكيم ابو عليم
رفض النادي الأهلي، بيع نجمه التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق، لنادي أهلي جدة السعودي، بعدما تقدم بطلب للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتصدى محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي لإغراءات كثيرة، مقابل الاستغناء عن علي معلول، وأصر على بقاء اللاعب التونسي، داخل القلعة الحمراء.

وكانت أشارت تقارير صحفية سعودية في الساعات الأخيرة، إلى أن إدارة أهلي جدة تحركت بقوة لضم علي معلول، خاصة بعدما تعرض حسين عبد الغني ظهير أيسر الراقي لانتقادات بعد أدائه أمام الهلال في المباراة الأخيرة، ضمن ذهاب دور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا، والتي انتهت بهزيمة الأهلي برباعية مقابل هدفين.

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