جيسوس يفتتح التهديف لـ السيتي فى شباك وست هام..فيديو

أحرز جابرييل خيسوس الهدف الأول لفريقه مانشستر سيتي في شباك وست هام فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا علي ملعب لندن الأولمبي فى الجولة الأولى ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.



وجاء هدف مانشستر سيتي في الدقيقة 25 عن طريق جيسوس من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء عقب تلقيه عرضية من وراكر .



ويحتل فريق ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 3 نقاط .



