9 مسئولين كبار..أردوغان يقيل قيادات البنك المركزي التركي

أجرى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أكبر حركة تغييرات في قيادات البنك المركزي التركي خلال السنوات الأخيرة. وجاءت التغييرات بعد قرار أردوغان بإقالة محافظ البنك السابق مراد شتينكايا، وتعيين نائبه مراد أويصال مكانه، بسبب خلافات شديدة معه بشأن خفض سعر الفائدة.





وذكرت وسائل إعلام تركية أن 9 مسؤولين كبار، على الأقل، أقيلوا من مناصبهم في البنك. ونقلت وكالة بلومبرج عن مسؤولين في البنك، قولهم إن مدير الأبحاث في البنك ورئيس الإدارة المصرفية ورئيس قسم إدارة المخاطر ومدير التحول المؤسسي، بين المسؤولين الذين أقيلوا من مناصبهم.





وبحسب المصادر، فقد طالت الإقالات المسؤولين الذين عينهم محافظ البنك السابق مراد شتينكايا من خارج البنك، ولم يتم إعلان سبب رسمي لإقالتهم.



