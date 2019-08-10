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9 مسئولين كبار..أردوغان يقيل قيادات البنك المركزي التركي

السبت 10/أغسطس/2019 - 02:07 م
رجب طيب أردوغان
رجب طيب أردوغان
عرفة البنداري
أجرى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أكبر حركة تغييرات في قيادات البنك المركزي التركي خلال السنوات الأخيرة. وجاءت التغييرات بعد قرار أردوغان بإقالة محافظ البنك السابق مراد شتينكايا، وتعيين نائبه مراد أويصال مكانه، بسبب خلافات شديدة معه بشأن خفض سعر الفائدة.

وذكرت وسائل إعلام تركية أن 9 مسؤولين كبار، على الأقل، أقيلوا من مناصبهم في البنك. ونقلت وكالة بلومبرج عن مسؤولين في البنك، قولهم إن مدير الأبحاث في البنك ورئيس الإدارة المصرفية ورئيس قسم إدارة المخاطر ومدير التحول المؤسسي، بين المسؤولين الذين أقيلوا من مناصبهم.

وبحسب المصادر، فقد طالت الإقالات المسؤولين الذين عينهم محافظ البنك السابق مراد شتينكايا من خارج البنك، ولم يتم إعلان سبب رسمي لإقالتهم.

وعزل أردوغان، محافظ البنك المركزي التركي مراد شتينكايا في 6 يوليو الماضي، بسبب رفضه خفض سعر الفائدة، بسرعة كافية. وبعد ذلك تمت إقالة 4 مسؤولين كانوا من أعضاء لجنة السياسات النقدية الذين تمسكوا ببقاء سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى 24%، ووافقوا على الإبقاء عليه عند هذا المستوى.

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