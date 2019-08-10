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فن

البركة فيك .. أحمد صلاح حسني يعزي السعدني

السبت 10/أغسطس/2019 - 02:32 م
أحمد السعدني وطليقته
أحمد السعدني وطليقته
نورا نبيل
حرص الفنان أحمد صلاح حسني على تقديم العزاء للنجم أحمد السعدني في وفاة طليقته وأم أولاده.

وغرد من خلال حسابه على تويتر قائلًا :"البقاء لله لصديقي الفنان  أحمد السعدني في وفاة أم أولاده يارب تكون آخر الأحزان وربنا يرحمها ... البركة فيك".

وحرص عدد من الفنانين علي المشاركة فى تشييع جنازة أمل سليمان، طليقة أحمد السعدني وأم أولاده، وتأدية صلاة الجنازة عليها فى مسجد سعاد كفافي بجوار جامعة 6 أكتوبر للعلوم والتكنولوجيا ظهر اليوم السبت.

وحضر صلاة الجنازة أحمد رزق، وسليمان عيد، وشريف سلامة، بالإضافة إلى نقيب الممثلين أشرف زكي.

وتوفيت أمل سليمان مساء يوم، الجمعة، بعد تعرضها لأزمة قلبية حادة نُقلت على أثرها لأحد المستشفيات الخاصة بمدينة الشيخ زايد، قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة هناك.

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