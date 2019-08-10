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ببطن مكشوفة.. إطلالة مثيرة لـ صبا مبارك فى أحدث ظهور لها

السبت 10/أغسطس/2019 - 02:33 م
صدى البلد
منار نور
نشرت الفنانة صبا مبارك صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت صبا مبارك فى الصورة بإطلالة ناعمة، حيث اعتمدت تيشرت أحمر مكشوف البطن، وشعر كيرلى منسدل على الكتفين.

يذكر أن أحدث أعمال الفنانة صبا مبارك، مسلسل "عبور" الأردني الذي شاركت به فى السباق الرمضاني 2019.

وشارك صبا مبارك في بطولة مسلسل "عبور"؛ سامر إسماعيل، ورنا جمول، ومنصور الفيلي، وهو من إخراج محمد حكشي.

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