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ترامب: زعيم كوريا الشمالية سيمنع التجارب الصاروخية فى هذه الحالة

السبت 10/أغسطس/2019 - 02:53 م
صدى البلد
رويترز
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت، إن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون أبلغه بأن التجارب الصاروخية التي تجريها بلاده ستتوقف عندما تنتهي التدريبات المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

وأضاف ترامب في تغريدة على تويتر أن كيم اشتكى في رسالة من التدريبات التي وصفها بأنها "سخيفة ومكلفة" ويرغب في لقائه والبدء في ‭‬‬مفاوضات فور انتهاء التدريبات المشتركة.

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