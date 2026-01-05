الأمانة العامة للبرلمان تستقبل النواب المعلن فوزهم بنظامي الفردي والقائمة

بدأت الأمانة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار أحمد مناع استقبال النواب المعلن فوزهم بنظامي الفردي والقائمة عن محافظات: (الغربية- كفر الشيخ- الجيزة- الفيوم- بني سويف- المنيا- أسيوط- الوادي الجديد- سوهاج).

ويستكمل البرلمان غدا الثلاثاء 6 يناير 2026 استقبال النواب المعلن فوزهم بنظامي الفردي والقائمة عن محافظات: (قنا- الأقصر- أسوان- البحر الأحمر- الشرقية- دمياط- بورسعيد- الإسماعيلية- السويس- شمال سيناء- جنوب سيناء- الأسكندرية- البحيرة- مطروح).

يشار إلي أن الأمانة العامة لمجلس النواب بدأت أمس الأحد استقبال النواب الأعضاء الجدد عن محافظات (القاهرة- القليوبية- الدقهلية- المنوفية) المعلن فوزهم بنظامي الفردي والقائمة.