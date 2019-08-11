العيد في سيناء.. ذبح الأضحية.. وسباق الإبل.. واللهو في ظلال الزيتون

استعد أبناء سيناء لإحياء مظاهر العيد .. حيث يحرص الجميع على تجهيز الأضحية وإعداد مقاعد ودواوين العائلات والقبائل لاستقبال المهنئين بالعيد ، وتبادل الزيارات وتجهيز الولائم .



وتذخر البادية العربية .. وبادية سيناء بصفة خاصة .. بالعديد من العادات والتقاليد المتوارثة في مختلف المناسبات ، ومنها عيد الأضحي ، حيث يحرص بدو سيناء "خاصة " وأبناء سيناء "عامة " على إحياء مظاهر العيد بما فيها من طقوس دينية وعادات وتقاليد.



ويستهل أبناء سيناء يوم عيد الأضحى بأداء صلاة العيد في الخلاء ، وتبادل التهاني ، وعقب الصلاة يتجهون إلى منازلهم لنحر الذبائح ، حيث يحرص كل منهم على ذبح أضحيته بنفسه .. تمشيا مع السنة النبوية .. حيث يجيدون ذبح وتقطيع الأضحية .

وعقب الانتهاء من الذبح وتجهيز الأضحية يتناولون طعام الإفطار ، ثم يخرجون لزيارة الأهل والأقارب ، ويتم تبادل التهانى وتقديم هدايا العيد .



ومن المتبع ، منح الأخوات أو البنات المتزوجات "ربع الأضحية" .. وتقسيم الباقي بين أفراد أسرته والأصدقاء والفقراء.

وبعد الظهر يلتقي أبناء القبيلة الواحدة أو العائلة داخل المقعد الرئيسي لهم لاستقبال جيرانهم وأقاربهم الذين يأتون لتقديم التهنئة بعيد الأضحى ، وعندما يحل موعد الغذاء تكون الوليمة معدة .. وهى مكونة من الفتة والأرز باللحم.



وهناك من يفضل تناول اللحوم المشوية بعد دفنها في حفرة من الرمل أو داخل براميل بعد اخماد النيران "وهى ما تسمى بالمندي".

ولا ينسى شباب البادية فى يوم العيد أن يتسابقوا على الإبل للتعبير عن فرحتهم ، وتقوم الفتيات باللعب أسفل أشجار الزيتون والخوخ بالقرب من المنزل مع أقرانهن من الأقارب والجيران ، وفى بعض الأماكن تتجمع الفتيات والسيدات لمشاهدة سباقات الإبل وألعاب الشباب عن بعد.



وهناك بعض الأسر التي تفضل قضاء يوم العيد في المزارع أو الأماكن الخلوية للتمتع بمباهج الطبيعة ومقومات البيئة الصحراوية.

وفى الحضر تقترب ملامح الاحتفال بالعيد مع البادية .. فيما عدا بعض المظاهر الحضرية من الذهاب الى الحدائق العامة أو الى شاطىء البحر وإقامة حفلات السمر للشباب ، ويلتقى الجميع على مستوى العائلة الواحدة عند الجد والجدة في جو أسرى .. بعد عودة المسافرين خارج المحافظة أو خارج مصر إلى ذويهم لقضاء أجازة عيد الأضحى معهم.



ويعتبر يوم العيد يوما للتسامح والصفح ونسيان أي خلافات .. كما تقام الأفراح وتزداد حالات الزواج يوم العيد.