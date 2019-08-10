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فن

أحمد عز لـ جمهوره بمناسبة عيد الأضحى: عيد سعيد على كل عزاوي

السبت 10/أغسطس/2019 - 04:26 م
احمد عز
احمد عز
منار نور
هنأ الفنان أحمد عز، المسلمين في الوطن العربي والعالم بمناسبة يوم عرفة وعيد الأضحى المبارك. 

ونشر أحمد عز، صورة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" قائلا: "كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد يارب علي كل عزاوي". 

وكانت 20 دولة أعلنت أن أول أيام العيد والاحتفال به سيكون يوم الأحد 11 أغسطس الجاري، منها: "السعودية، والإمارات، ومصر، والجزائر، وتونس، والأردن، وليبيا، والبحرين، واليمن، وسوريا، والسودان، وفلسطين، والكويت، والصومال، وجزر القمر، وجيبوتي، ولبنان، والعراق "الوقف السني"، فيما أعلنت دولتان أن أول أيام العيد يوم الاثنين 12 أغسطس، وهما سلطنة عمان والمغرب والآن انضمت إليهما موريتانيا.

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