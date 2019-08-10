أحمد عز لـ جمهوره بمناسبة عيد الأضحى: عيد سعيد على كل عزاوي

هنأ الفنان أحمد عز، المسلمين في الوطن العربي والعالم بمناسبة يوم عرفة وعيد الأضحى المبارك.





ونشر أحمد عز، صورة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" قائلا: "كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد يارب علي كل عزاوي".



