اهم الاخبار| أمطار جبل عرفات.. اسعار الذهب فى مصر اليوم.. تفاصيل جديدة عن مرتكب مجزرة إل باسو

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة، وتيسيرًا على القرّاء، نقدّم لكم موجزًا بأهمها.
شاهد.. أمطار غزيرة على جبل عرفات والحجاج يستقبلونها بالتلبية
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، السبت، مقاطع فيديو مباشرة من جبل عرفات.
اسعار الذهب فى مصر اليوم .. توقعات بارتفاع 1800 دولار للأوقية
اسعار الذهب اليوم فى مصر قفزت نحو 24 جنيها فى الجرام الواحد منذ بداية شهر أغسطس الجارى ، وذلك بالتزامن مع ارتفاعه عالميا بسبب التواترات التجارية بين اكبر قوتين اقتصاديتين فى العالم الولايات المتحدة الأمريكية و الصين.
الشرطة الأمريكية: مرتكب مجزرة إل باسو أراد قتل مكسيكيين
أظهرت وثيقة للشرطة الأمريكية أن المتهم بقتل 22 شخصا وإصابة آخرين داخل متجر وولمارت بمدينة إل باسو الحدودية مع المكسيك، اعترف بأنه أراد "قتل مكسيكيين".
شاهد.. رسالة مثيرة من وائل جمعة بعد تألق محمد صلاح
أشاد وائل جمعة لاعب الأهلي ومنتخب مصر المعتزل، بالفرعون المصري محمد صلاح، بعد هدفه الأول في المباراة الافتتاحية للريدز في الدوري الانجليزي.
ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات بالهند لـ 95 شخصا وإجلاء مئات الآلاف
أظهرت إحصاءات رسمية اليوم السبت أن عدد ضحايا الفيضانات في ولايات كارناتاكا وكيرالا ومهاراشترا ارتفع إلى 95 قتيلا، في حين أجبرت أمطار غزيرة وانهيارات أرضية مئات الآلاف من السكان على ترك منازلهم.
انتحار الملياردير الأمريكي المتهم بتجارة الجنس واستغلال القاصرات
قالت وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، إن رجل الأعمال والملياردير الأمريكي، جيفري ابستين، وضع حدا لحياته وانتحر في زنزانته بمنهاتن.
الإفتاء تعلق على تزاحم الحجاج على جبل الرحمة في عرفات
قال مدير إدارة الحساب الشرعي وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه لم يثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه حث على صعود جبل عرفات الذي اشتهر عند الناس باسم: «جبل الرحمة».
9 قرارات لـ اتحاد الكرة.. سمير عثمان رئيسا للحكام ولجنة لـ فض المنازعات
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم، السبت، تشكيل اللجان الرئيسية المرتبطة بالمسابقات استعدادا لإدارة شئون الدورى الممتاز وبقية المسابقات فى الدورى الجديد.
شاهد.. أمطار غزيرة على جبل عرفات والحجاج يستقبلونها بالتلبية
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، السبت، مقاطع فيديو مباشرة من جبل عرفات.
اسعار الذهب فى مصر اليوم .. توقعات بارتفاع 1800 دولار للأوقية
اسعار الذهب اليوم فى مصر قفزت نحو 24 جنيها فى الجرام الواحد منذ بداية شهر أغسطس الجارى ، وذلك بالتزامن مع ارتفاعه عالميا بسبب التواترات التجارية بين اكبر قوتين اقتصاديتين فى العالم الولايات المتحدة الأمريكية و الصين.
الشرطة الأمريكية: مرتكب مجزرة إل باسو أراد قتل مكسيكيين
أظهرت وثيقة للشرطة الأمريكية أن المتهم بقتل 22 شخصا وإصابة آخرين داخل متجر وولمارت بمدينة إل باسو الحدودية مع المكسيك، اعترف بأنه أراد "قتل مكسيكيين".
شاهد.. رسالة مثيرة من وائل جمعة بعد تألق محمد صلاح
أشاد وائل جمعة لاعب الأهلي ومنتخب مصر المعتزل، بالفرعون المصري محمد صلاح، بعد هدفه الأول في المباراة الافتتاحية للريدز في الدوري الانجليزي.
ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات بالهند لـ 95 شخصا وإجلاء مئات الآلاف
أظهرت إحصاءات رسمية اليوم السبت أن عدد ضحايا الفيضانات في ولايات كارناتاكا وكيرالا ومهاراشترا ارتفع إلى 95 قتيلا، في حين أجبرت أمطار غزيرة وانهيارات أرضية مئات الآلاف من السكان على ترك منازلهم.
انتحار الملياردير الأمريكي المتهم بتجارة الجنس واستغلال القاصرات
قالت وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، إن رجل الأعمال والملياردير الأمريكي، جيفري ابستين، وضع حدا لحياته وانتحر في زنزانته بمنهاتن.
الإفتاء تعلق على تزاحم الحجاج على جبل الرحمة في عرفات
قال مدير إدارة الحساب الشرعي وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه لم يثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه حث على صعود جبل عرفات الذي اشتهر عند الناس باسم: «جبل الرحمة».
9 قرارات لـ اتحاد الكرة.. سمير عثمان رئيسا للحكام ولجنة لـ فض المنازعات
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم، السبت، تشكيل اللجان الرئيسية المرتبطة بالمسابقات استعدادا لإدارة شئون الدورى الممتاز وبقية المسابقات فى الدورى الجديد.