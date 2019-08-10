الانفصاليون يسيطرون على القصر الرئاسي اليمني في عدن

نقلت وكالة "رويترز" عن مسئول عسكري تابع للانفصاليين الجنوبيين في اليمن أنهم سيطروا على القصر الرئاسي في عدن.



وقال مسؤول إن الانفصاليين في جنوب اليمن سيطروا اليوم السبت على جميع معسكرات الجيش التابعة للحكومة في عدن بعد اشتعال القتال بين الجانبين المتحالفين اسميا واللذين انقلب كل منهما على الآخر الأمر الذي يعقّد جهود الأمم المتحدة الرامية لإنهاء الحرب المدمرة في البلاد.



واستؤنفت المعارك عند الفجر في رابع يوم من الاشتباكات بين الانفصاليين وقوات الحكومة في المدينة الساحلية التي يوجد بها المقر المؤقت للسلطة اليمنية المعترف بها دوليا.



والطرفان المتقاتلان يضمهما التحالف الذي تقوده السعودية والذي يحارب حركة الحوثي المسلحة المتحالفة مع إيران منذ مارس 2015.



وبدأت الاشتباكات يوم الأربعاء بعد أن اتهم الانفصاليون حزبا إسلاميا حليفا للرئيس عبد ربه منصور هادي بالتواطؤ في هجوم صاروخي استهدف عرضا عسكريا في الأول من أغسطس الجاري، وكان واحدا من ثلاثة هجمات منفصلة استهدفت قوات الجنوب.



والانفصاليون وحكومة هادي متحدون اسميا في معركتهم ضد حركة الحوثي التي أطاحت بهادي من السلطة في العاصمة صنعاء أواخر 2014 لكن لكل منهما أهدافه المختلفة بشأن مستقبل اليمن.