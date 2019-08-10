حسين الجسمي يطرح أغنية مهم جدا .. فيديو

طرح الفنان الإماراتي حسين الجسمي أغنيته الجديدة "مهم جدا"، عبر قناته على اليوتيوب وذلك بعد أن أعلن عن طرحها صباح اليوم على حسابه بإنستجرام.



الأغنية من كلمات أحمد الصانع ورؤية موسيقية وألحان حسين الجسمي وتوزيع ومكساج وماستر حسام كامل.



يحيى حسين الجسمى حفلا غنائيا ضمن حفلات موسم الطائف بالسعودية، وذلك يوم 24 أغسطس الجارى.



يشار إلى أن أغنية "أعز الناس" التي طرحها حسين الجسمي منذ شهرين هي آخر أعماله الفنية وحققت 2 مليون مشاهدة.

