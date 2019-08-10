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علينا وعليكم بالخير والأمن والمحبة.. تهنئة ليلى علوي في عيد الأضحى

السبت 10/أغسطس/2019 - 09:48 م
ليلى علوى
ليلى علوى
محمد بدران
هنأت النجمة ليلى علوى جمهورها والأمة الإسلامية في الوطن العربي بمناسبة عيد الاضحى المبارك. 

نشرت ليلى علوى صورة لها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" : ‏"عيد اضحى على كل الامة العربية ينعاد علينا وعليكم بالخير والامن والمحبة". 

كانت 20 دولة أعلنت أن أول أيام العيد سيكون غدا الأحد الموافق 11 أغسطس الجاري.

وهم، السعودية، والإمارات، ومصر، والجزائر، وتونس، والأردن، وليبيا، والبحرين، واليمن، وسوريا، والسودان، وفلسطين، والكويت، والصومال، وجزر القمر، وجيبوتي، ولبنان، والعراق "الوقف السني"، فيما أعلنت دولتان أن أول أيام العيد يوم الاثنين 12 أغسطس، وهما سلطنة عمان والمغرب والآن انضمت إليهما موريتانيا.

علينا وعليكم بالخير والأمن والمحبة.. تهنئة ليلى علوي في عيد الأضحى

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