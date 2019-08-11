مواطنة تستغيث بالمسئولين: ابنتي مريضة قلب ولا أملك ثمن علاجها

ناشدت السيدة وعد، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، أصحاب القلوب الرحيمة مساعدتها في توفير علاج القلب لابنتها الصغيرة التي لم تكمل 10 سنوات.





وتقول فى رسالتها "لم أعد قادرة على تحمل المصروفات خاصة علاج ابنتي وسداد إيجار الشقة، بعدما هجرني والدها، وأصبحت مهددة بالطرد".





وللتواصل مع الحالة يرجى الاتصال بالرقم 01281671336.





ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.