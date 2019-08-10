في ليلة العيد .. مقتل صاحب جيم على يد متدرب بـ المعصرة

شهد حى المعصرة جريمة قتل بشعة بعد أن قتل صاحب جيم على يد أحد المتدربين داخل الجيم بسبب مشادة بينهما تطورت الى مشاجرة تم الإمساك بالمتهم وتسليمه لقسم الشرطة.



بينما تم نقل المصاب الى المستشفى ليلقى مصرعه فور وصوله للمستشفى، تم تحرير محضر وجار عرض المتهم على النيابة للتحقيق .



تلقى قسم شرطة المعصرة بلاغا من مستشفى حكومي باستقبالها شاب فى العقد الثالث من عمره مصابا بجرح نافذ بالبطن .



على الفور انتقل رجال البحث الجنائى لمسرح الجريمة وتم معاينة مكان الحادث بعد أن تبين وقوع مشاجرة بين المتوفى وآخر ، حيث تم الاستماع لشهود العيان على الواقعة .

