بأقل جهد.. 7 عادات غير متوقعة قبل النوم لـ فقدان الوزن

خلال الليل يحرق جسمك ما بين 300 و 400 سعرة حرارية، هذا يساوي تقريبا كمية الطاقة التي تهدرها على مدار ساعة. ويزعم الخبراء أن النوم الجيد يمكن أن يسهم في فقدان الوزن ، تمامًا مثل التمارين البدنية فمن المهم أن تلتزم ببعض العادات التي يمكن أن تعزز عملية التمثيل الغذائي في نومك.



موقع برايت سايد بعض النصائح التي قد تجدها مفيدة إذا كنت ترغب في إنقاص الوزن بأقل جهد ممكن.



1. الحفاظ على درجة حرارة غرفة نومك



يوصي الخبراء بالحفاظ على درجة حرارة غرفة نومك حوالي 18 درجة مئوية في الليل لتعزيز عملية الأيض. أظهرت الدراسات أن البيئة الأكثر برودة تنشط الخلايا الدهنية البيج ، المسؤولة عن التنظيم الحراري. عندما تنام في غرفة باردة يبدأ جسمك في حرق المزيد من الطاقة للحفاظ على الحرارة. هذا هو السبب في أنك قد تجد نفسك أكثر نحافة في الصباح.



2. رشفة بعض عصير العنب.



عصير العنب يساعد على حرق السعرات الحرارية بفضل مادة خاصة تسمى ريسفيراترول. أنه يحول الدهون البيضاء السيئة إلى دهون البيج. عندما تنام ، يستخدم جسمك الدهون البيج للحفاظ على الدفء. وبالتالي ، فإن تناول كوب من عصير العنب قبل الذهاب للنوم سيجبرك على التخلص من الشحوم الزائدة بدلاً من تخزينها. الذهاب للعصائر الطازجة لتجنب تناول السكر لا لزوم لها.



3. الذهاب إلى السرير والنهوض في نفس الوقت.



تقول الدراسات إن جدول النوم غير المنظم مرتبط بزيادة الوزن الزائدة . عادة ما يكون هرمون الميلاتونين الذي يخبرنا متى نذهب إلى السرير. كما أنه يساعد على تنشيط الخلايا الدهنية البيجية التي تساعد على حرق السعرات الحرارية.



إذا كان نظامك غير متسق ، فأنت تتداخل مع إنتاج الميلاتونين وتحرم نفسك من النوم الجيد. نتيجة لذلك ، قد تشعر بالضجر في الصباح وتتطلع إلى تناول وجبات خفيفة عالية السعرات الحرارية لتعزيز طاقتك. إذا كنت تريد تجنب ذلك ، اذهب إلى الفراش وانهض في نفس الوقت كل يوم.



4. إخفاء الهواتف في الليل.



الروتين غير المستقر ليس هو الشيء الوحيد الذي يزعج إنتاج الميلاتونين. الإضاءة المفرطة من أدواتنا هي سبب آخر لعدم تمكننا من النوم بشكل صحيح. لقد ثبت أن الضوء الأزرق من هواتفنا الذكية يؤخر إنتاج الميلاتونين. وبالتالي، فإنه يأخذ لك وقتا أطول لتغفو اضافة انه يجعلك تستيقظ متعبا.



حاول تجنب الأدوات الذكية لمدة ساعتين قبل الذهاب إلى السرير ووضع شاشاتها في الوضع الليلي. استبدل الكمبيوتر اللوحي بكتاب ورقي ، وسوف تشعر قريبًا بأن الميلاتونين يدعوك إلى النوم.



5. تناول وجبة خفيفة من البروتين.



لا بأس في تناول الوجبات الخفيفة قبل الذهاب إلى السرير إذا كنت تفعل ذلك بشكل صحيح. يمكنك تناول الأطعمة الغنية بالبروتين ، مثل الزبادي أو الجبن قليل الدسم أو الديك الرومي الطازج أو زبدة الفول السوداني. وسوف تزيد من معدل الأيض و يساعد العضلات على النمو.



6. ممارسة الرياضة



التمرين البدني هو أفضل طريقة للتخلص من التوتر وتعزيز عملية التمثيل الغذائي لديك قبل الذهاب إلى السرير. لقد أثبتت كل من تمارين القلب والتمارين الرياضية فعاليتها ، لكن التدريب على المقاومة هو الذي يساعدك على حرق الدهون.



قد يكون السباحة أو رفع الأثقال أفضل حلا في وقت متأخر من الليل. لا تجعلك تعمل بشكل جيد ، لكن في نفس الوقت تحفز حرق السعرات الحرارية ، والتي سوف تستمر حتى بعد أن تغفو.



7. شرب شاي الأعشاب



يمكن أن تساعدك أنواع معينة من الشاي على إنقاص الوزن أثناء الليل. و لا ، نحن لا نتحدث عن شاي الدايت المشكوك فيه ، والذي يعدك بنتائج سحرية في ليلة واحدة. شاي الأعشاب الطبيعي يمكن أن يحسن صحتك بطرق مختلفة ويجعلك أكثر ملاءمة. القرفة تكافح الالتهابات وتمنع الانتفاخ في الصباح. النعناع يقلل الشهية ويساعدك على تجنب تناول وجبة خفيفة. والبابونج يحسن الهضم ويريح أعصابك.