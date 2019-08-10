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رياضة

قنا الرياضي يضم ناشئي البنك الأهلي استعدادا للقسم الثالث

السبت 10/أغسطس/2019 - 11:45 م
قنا الرياضي
قنا الرياضي
كتب: رباب الهوارى
نجح مسئولو نادي قنا الرياضي برئاسة أشرف سعد في إتمام التعاقد مع اللاعب عبد الرحمن طلعت الشهير بـ"بوشه" فريق البنك الأهلي، لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد من دورى القسم الثالث .

ووقع بوشه على عقود انضمام لفريق قنا لمدة موسمين في حضور مسئولي مجلس إدارة فريق قنا وماهر حفنى مدير قطاع الكرة ووكيل اللاعب .

يذكر أن "بوشة" لعب من قبل لمنتخب الجيزة للناشئين والبنك الأهلي قبل أن ينضم مؤخرا لصفوف نادي قنا .

يذكر أن مسئولي إدارة نادي قنا والجهاز الفني قد اتم التعاقد مع اللاعب نظرا لاعجابهم الشديد بإمكانياته الفنية ،حيث يجيد اللعب في مركز المدافع الصريح والظهير الأيمن ولاعب خط الوسط المدافع.

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