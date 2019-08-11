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حوادث

العثور على جثة تاجر دواجن داخل ترعة في سوهاج

الأحد 11/أغسطس/2019 - 06:55 ص
جثة تاجر دواجن
جثة تاجر دواجن
خالد رياض
عثر الأهالي علي جثة تاجر دواجن بترعة السوهاجية بنجع الحامض مركز طما بسوهاج، وتبين أنه متغيب عن منزله منذ عدة أيام، تم نقل الجثة لمشرحة المستشفي المركزي وأخطرت النيابة.

كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقي إخطارا بالواقعة، وانتقل مأمور وضباط المركز وقوات الإنقاذ النهري، وتم انتشال الجثة وبالفحص تبين أنها للمدعو "بخيت. ح. ا" ٣٧ عاما تاجر دواجن ويقيم بندر طهطا دائرة قسم طهطا. 

تم نقل الجثة لمشرحة المستشفي المركزي، بسؤال كلًا من شقيقه ناصر، ٣٩ عاما تاجر دواجن، زوجته "ورده. ن. ب" ٣٦ عاما ربة منزل ويقيمان بذات الناحية قررا بأن المذكور متغيب عن المنزل منذ حوالي ثلاثة أيام لمروره بحالة نفسية سيئة، وأضافا بعدم إبلاغهما بغيابه لإعتياده السفر للتجارة. 

ورد تقرير مفتش الصحة يفيد أن الجثة في حالة تعفن ولا توجد ثمة إصابات ظاهرية بها وأن سبب الوفاة اسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات. 

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