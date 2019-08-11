684 جنيها لـ عيار 21 .. اسعار الذهب اليوم الاحد 11 اغسطس 2019

استقرت اسعار الذهب اليوم الاحد 11 أغسطس 2019 ، وتراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 682 و684 جنيهًا، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18 بين 585 و586 جنيها.



كما تراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 779 و782 جنيها، وسجل الجنيه الذهب سعرًا يتراوح ما بين 5464 و5480 جنيها.



وسجل جرام الذهب عيار 22 سعرا يتراوح بين 714 إلى 716 وعيار 14 سعرا يتراوح ما بين 455 و456 جنيها، وعيار 12 من 390 جنيها إلى 391 جنيها.