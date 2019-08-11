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رياضة

خارج التوقعات.. قمة نارية بين مانشستر يونايتد وتشيلسي بالدوري الإنجليزي

الأحد 11/أغسطس/2019 - 09:53 ص
كوفاسيتش لاعب تشيلسي
كوفاسيتش لاعب تشيلسي - بوجبا لاعب مان يونايتد
إسراء أشرف
يحل فريق تشيلسي، ضيفًا على نظيره مانشستر يونايتد، اليوم، الأحد، في تمام الخامسة والنصف مساءً، على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي "بريميرليج".

ويستهل فرانك لامبارد، قائد تشيلسي السابق مشواره التدريبي عندما يقود البلوز أمام مان يونايتد، حيث تعتبر المواجهة الأولى بينه وبين أولي جونار سولشاير مدرب الشياطين الحُمر، في البريميرليج وكل منهما يطمح للفوز على الآخر.

ويسعى مان يونايتد المتسلح بعاملي الأرض والجمهور إلى تحقيق الفوز والمضي بثقة بخطف أول ثلاث نقاط بانطلاقة مشواره في البريميرليج.

بينما يدخل تشيلسي مواجهة اليوم، لتحقيق الفوز والخروج من اللقاء بمعنويات مرتفعة، قبل مباراة السوبر الأوروبي أمام ليفربول، يوم الأربعاء المقبل، بإسطنبول.

ويلتقي اليوم أيضًا آرسنال مع نظيره نيوكاسل يونايتد، في افتتاح مشواره بالبريميرليج، في تمام الثالثة عصرًا على ملعب "سانت جيمس بارك"، في حين يواجه ليستر سيتي نظيره ولفرهامبتون في التوقيت ذاته.

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