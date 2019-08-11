ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بث مباشر.. حجاج بيت الله الحرام يرمون جمرة العقبة الكبرى

الأحد 11/أغسطس/2019 - 10:45 ص
رمى جمرة العقبة الكبري
رمى جمرة العقبة الكبري
إيمان طلعت
حرصًا من موقع "صدى البلد" على تقديم خدمة إخبارية متميزة، ننقل بثًا مباشرًا من الأراضي المقدسة لحجاج بيت الله الحرام وهم يرمون جمرة العقبة الكبرى.

وبدأت جموع الحجاج منذ فجر اليوم، الأحد أول أيام عيد الأضحى المبارك، العاشر من ذي الحجة، في أداء نسك رمي الجمرات في مشعر منى برمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات في انتظام سلس وحركة هادئة دون تزاحم.

وتوافد نحو مليوني حاج على مشعر منى، بعد أن قضوا ليلتهم في مشعر المزدلفة مقتدين بسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام.

ورمى الحجاج صبيحة اليوم جمرة العقبة (أقرب الجمرات إلى مكة)، وقاموا بالنحر (للحاج المتمتع والمقرن فقط)، ثم الحلق والتقصير، ثم توجهوا إلى مكة لأداء طواف الإفاضة.

وقام ضيوف الرحمن برمي الجمرة الكبرى دون تزاحم أو تدافع في الأدوار الأربعة لجسر الجمرات.

ويقضي الحجاج في منى أيام التشريق الثلاث (11 و12 و13 من ذي الحجة) لرمي الجمرات الثلاث؛ مبتدئين بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة (الكبرى)، ويمكن للمتعجل من الحجاج اختصارها إلى يومين فقط، حيث يتوجه إلى مكة لأداء طواف الوداع وهو آخر مناسك الحج.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بشرح سهل.. الإفتاء توضح كيفية الحج والعمرة

شخص رمى 6 حصوات فقط في الجمرات .. عالم أزهري يوضح الحكم

الأزهر يوضح أعمال المتمتع بالعمرة إلى الحج بأسلوب سهل وبسيط.. فيديو

حكم صلاة العيد للحجاج .. عالمة أزهرية تجيب

ترشيحاتنا

عكرمة صبري: هجوم اليهود على الأقصى جريمة نكراء وإفساد لفرحة العيد.. فيديو

بعد كسر أنفه.. لفتة إنسانية من محمد صلاح تجاه طفل من مشجعي ليفربول

مصرع مصري في حادث مروري بـ الكويت.. تفاصيل

مونديال الناشئين لليد بمشاركة مصر.. تعرف على نتائج الجولة الرابعة من المجموعة الثانية

مواعيد مباريات اليوم الأحد 11-8-2019

طالبة منكم عيدية.. ماذا قالت رضوى الشربيني عن طليقة أحمد السعدني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. المئات يصلون العيد في مسجد الصديق بمساكن شيراتون

السائحون معجبون بالسماعات الجديدة في المتحف المصري بالتحرير.. ومرشد: تحافظ على الهدوء.. فيديو وصور

لو هتسافري في العيد.. استوحي إطلالتك على البحر من النجمات