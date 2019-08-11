بوسى تهنئ المسلمين بـ عيد الاضحى: كل سنة وأنتم طيبين

هنأت الفنانة بوسى المسلمين بالوطن العربي بمناسبة حلول اول ايام عيد الأضحى المبارك.ونشرت بوسى صور عبر حسابها الشخصى انستجرام : " #كل سنه وأنتم طيبين بمناسبة عيد_الأضحى_المبارك#".وكانت 20 دولة أعلنت أن أول أيام عيد الاضحى سيكون يوم الأحد 11 أغسطس الجاري، منها، السعودية، والإمارات، ومصر، والجزائر، وتونس، والأردن، وليبيا، والبحرين، واليمن، وسوريا، والسودان، وفلسطين، والكويت، والصومال، وجزر القمر، وجيبوتي، ولبنان، والعراق "الوقف السني"، فيما أعلنت دولتان أن أول أيام العيد يوم الاثنين 12 أغسطس، وهما سلطنة عمان والمغرب والآن انضمت إليهما موريتانيا.