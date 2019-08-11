ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بوسى تهنئ المسلمين بـ عيد الاضحى: كل سنة وأنتم طيبين

الأحد 11/أغسطس/2019 - 11:25 ص
صدى البلد
منار نور
هنأت الفنانة بوسى المسلمين بالوطن العربي بمناسبة حلول اول ايام عيد الأضحى المبارك.

ونشرت بوسى صور عبر حسابها الشخصى انستجرام : " #كل سنه وأنتم طيبين بمناسبة عيد_الأضحى_المبارك#".

وكانت 20 دولة أعلنت أن أول أيام عيد الاضحى سيكون يوم الأحد 11 أغسطس الجاري، منها، السعودية، والإمارات، ومصر، والجزائر، وتونس، والأردن، وليبيا، والبحرين، واليمن، وسوريا، والسودان، وفلسطين، والكويت، والصومال، وجزر القمر، وجيبوتي، ولبنان، والعراق "الوقف السني"، فيما أعلنت دولتان أن أول أيام العيد يوم الاثنين 12 أغسطس، وهما سلطنة عمان والمغرب والآن انضمت إليهما موريتانيا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ربنا يعيده علينا دايما بالخير..نبيل الحلفاوي يهنئ المسلمين بعيد الأضحى

أيتن عامر توجه رسالة للمسلمين بمناسبة عيد الاضحى

أحمد عز لـ جمهوره بمناسبة عيد الأضحى: عيد سعيد على كل عزاوي

تركى آل الشيخ يهنئ المسلمين بعيد الاضحى المبارك

يوسف الشريف يهنئ جمهوره بعيد الاضحى

الشحن قرب على 100%.. خالد النبوى يهنئ جمهوره بـ عيد الأضحى

ترشيحاتنا

مونديال الناشئين لليد بمشاركة مصر.. تعرف على نتائج الجولة الرابعة من المجموعة الثانية

دماء في مدرسة ابتدائية ببنها بسبب ذبح عجل العيد.. واستبعاد المدير

دعاء ذبح الأضحية.. الإفتاء تكشف عن الصيغة الصحيحة وما يستحب بعد الذبح

مشاكل في هذا الجزء من جسمي.. دوللي شاهين تعلن تطورات حالتها الصحية

مواعيد مباريات اليوم الأحد 11-8-2019

طريقة عمل الفته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هربا من الحر.. نافورة الأزهر ملجأ الأطفال في عيد الأضحى.. فيديو وصور

دماء الأضاحي تسيل في شوارع عين شمس وسط أجواء من الفرحة .. صور

شاهد.. المئات يصلون العيد في مسجد الصديق بمساكن شيراتون