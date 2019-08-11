وفد من مطرانية المنوفية والكنيسة الإنجيلية يهني محافظ المنوفية بعيد الأضحى

استقبل اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية اليوم، بمكتبه بالديوان العام وفود المهنئين من مطرانية المنوفية والكنيسة الإنجيلية بشبين الكوم وكنيسة السيدة العذراء بمدينة السادات ورجال الدين الإسلامى والنائبه سماح جبرائيل عضو مجلس النواب وعدد من المواطنين ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة لتقديم التهنئة بعيد الفطر المبارك.



جاء ذلك بحضور اللواء علاء رشاد السكرتير العام للمحافظة.



ورحب محافظ المنوفية بالمهنئين، معربًا عن سعادته بالتراحم والمودة بين المواطنين، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه الأيام على أمتنا الإسلامية ومصرنا الغالية بالخير واليمن والبركات، مقدمًا التهنئة لجميع شعب المنوفية مؤكدًا ضرورة تقوية وتوطيد العلاقات الاجتماعية بين الناس جميعًا من خلال التزاور والتصافح والتهانى والتآلف ونشر التراحم بين الناس كافة.



وكان محافظ المنوفية قد وجه برفع درجة الاستعداد القصوى خلال أيام العيد من خلال تفعيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة وربطها مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمديريات الخدمية لاستقبال شكاوي المواطنين وحلها في أسرع وقت ممكن بما لا يعكر صفو الاحتفالات بعيد الفطر، وإزالة الإشغالات ورفع كفاءة منظومة النظافة وتجميل الميادين لإدخال البهجة والسرور على المواطنين.