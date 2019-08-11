ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وفد من مطرانية المنوفية والكنيسة الإنجيلية يهني محافظ المنوفية بعيد الأضحى

الأحد 11/أغسطس/2019 - 12:04 م
وفد من مطرانية المنوفية
وفد من مطرانية المنوفية والكنيسة الإنجيلية
مروة فاضل
استقبل اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية اليوم، بمكتبه بالديوان العام وفود المهنئين من مطرانية المنوفية والكنيسة الإنجيلية بشبين الكوم وكنيسة السيدة العذراء بمدينة السادات ورجال الدين الإسلامى والنائبه سماح جبرائيل عضو مجلس النواب وعدد من المواطنين ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة لتقديم التهنئة بعيد الفطر المبارك.

جاء ذلك بحضور اللواء علاء رشاد السكرتير العام للمحافظة.

ورحب محافظ المنوفية بالمهنئين، معربًا عن سعادته بالتراحم والمودة بين المواطنين، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه الأيام على أمتنا الإسلامية ومصرنا الغالية بالخير واليمن والبركات، مقدمًا التهنئة لجميع شعب المنوفية مؤكدًا ضرورة تقوية وتوطيد العلاقات الاجتماعية بين الناس جميعًا من خلال التزاور والتصافح والتهانى والتآلف ونشر التراحم بين الناس كافة.

وكان محافظ المنوفية قد وجه برفع درجة الاستعداد القصوى خلال أيام العيد من خلال تفعيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة وربطها مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمديريات الخدمية لاستقبال شكاوي المواطنين وحلها في أسرع وقت ممكن بما لا يعكر صفو الاحتفالات بعيد الفطر، وإزالة الإشغالات ورفع كفاءة منظومة النظافة وتجميل الميادين لإدخال البهجة والسرور على المواطنين.
وفد من مطرانية المنوفية والكنيسة الإنجيلية يهني محافظ المنوفية بعيد الأضحى
وفد من مطرانية المنوفية والكنيسة الإنجيلية يهني محافظ المنوفية بعيد الأضحى
وفد من مطرانية المنوفية والكنيسة الإنجيلية يهني محافظ المنوفية بعيد الأضحى
وفد من مطرانية المنوفية والكنيسة الإنجيلية يهني محافظ المنوفية بعيد الأضحى
وفد من مطرانية المنوفية والكنيسة الإنجيلية يهني محافظ المنوفية بعيد الأضحى
وفد من مطرانية المنوفية والكنيسة الإنجيلية يهني محافظ المنوفية بعيد الأضحى
وفد من مطرانية المنوفية والكنيسة الإنجيلية يهني محافظ المنوفية بعيد الأضحى
وفد من مطرانية المنوفية والكنيسة الإنجيلية يهني محافظ المنوفية بعيد الأضحى

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الآلاف يؤدون صلاة عيد الفطر بالمنوفية بحضور قيادات المحافظة

محافظ المنوفية يستقبل وفود المهنئين بعيد الفطر المبارك

ترشيحاتنا

بعد بوست خرفان عيد الاضحى.. شيرين رضا تتصدر تويتر

السيسي يجري جولة تفقدية بمنتجع ماسة العلمين.. ويطلع على العملية الإنشائية للمدينة

الأهلي يفتتح مشواره بدوري أبطال أفريقيا بمواجهة اطلع بره في برج العرب

كهربا يهنئ المصريين بعيد الأضحى

اخبار الرياضة.. نجم بيراميدز يدخل التاريخ.. برشلونة يسحق نابولي.. تصريحات صارمة من رئيس لجنة الحكام

طريقة عمل الفته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هربا من الحر.. نافورة الأزهر ملجأ الأطفال في عيد الأضحى.. فيديو وصور

دماء الأضاحي تسيل في شوارع عين شمس وسط أجواء من الفرحة .. صور

شاهد.. المئات يصلون العيد في مسجد الصديق بمساكن شيراتون