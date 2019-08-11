راعي الكنيسة الكاثوليكية بأسوان: الأعياد مناسبات طيبة لإظهار مشاعر الود والإخاء بين الجميع

زار القمص أنطونيوس ذكرى، راعى كنيسة الأقباط الكاثوليك بأسوان، ووفد من أبناء الرعية، بالإنابة عن نيافة الحبر الجليل الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، قيادات محافظة أسوان لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.



وقدم القمص أنطونيوس ذكرى التهنئة للواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، والقيادات الأمنية ورجال الدينن الإسلامي وقيادات مديرية الأوقاف بالمحافظة.



وأكد القمص أنطونيوس ذكرى راعى كنيسة الأقباط الكاثوليك بأسوان، عمق علاقات المحبة التى تجمع بين أبناء الشعب المصري، وأن الأعياد مناسبات طيبة لإظهار مشاعر الود والإخاء بين الجميع.



كان غبطة البطريرك إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، بعث برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة عيد الأضحى، متمنيا لبلادنا مصر أن يحفظها الله ويحفظ شعبها من كل سوء.