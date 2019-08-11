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رياضة

الجونة يعلن ضم جناح منتخب أوغندا رسميا

الأحد 11/أغسطس/2019 - 06:33 م
لاعب الجونة الجديد
لاعب الجونة الجديد
عمرو ابوبكر
أعلن نادي الجونة التعاقد مع الدولي آلان كيامبادي، جناح نادي كمبالا سيتي الأوغندي، في أول تفعيل لاتفاقية التعاون المشترك بين الناديين.

كيامبادي من مواليد يناير 1996، وشارك مع منتخب أوغندا في مركز الجناح الأيسر خلال منافسات كأس الأمم الإفريقية 2019 بمصر.

ووقع نادي الجونة اتفاقية تعاون مشترك مع نادي كمبالا سيتي الأوغندي صباح اليوم، الأحد، لتبادل الخبرات.

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