أول مرة ننزل حمام السباحة.. احمد حسن وزينب يواصلان استفزازهما من دبي.. صور

نشر احمد حسن وزوجته زينب صورة رمانسية تجمعهما عبر صفحتهما الشخصية بموقع الصور انستجرام.



وتوضح الصور أحمد وهو يحتضن زوجته بحمام سباحة بأحد الفنادق الشهيرة بدبي، بعد إعلان سفرهما للخارج بعد تزايد الاتهامات والانتقادات حوله وهو وزجته لاستغلال طفلتهما حديثة الولادة عبر قناتهما بموقع اليوتيوب.



فيما انتقد رواد التواصل الاجتماعي تصرف زينب واحمد حسن ، لعدم إحساسهما بالمسئولية ومواصلة استفزاز الجمهور بتصرفاتهما غير المسؤولة على حد وصف رواد التواصل.



وواجه كل من احمد حسن وزينب أحد اليوتيوبر المشهورين بمصر اتهامات باستغلال رضيعتهما في صنع محتوى رقمي لاستقطاب أكبر عدد من المشاهدات في قضية أثارت الرأي العام في الأيام السابقة.