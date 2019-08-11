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ثقافة

حمام الست.. ثاني أيام العيد على بيرم التونسي بالإسكندرية

الأحد 11/أغسطس/2019 - 07:02 م
صدى البلد
طارق موسى
يفتتح الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح العرض المسرحي الجديد " حمام الست"، من إنتاج فرقة مسرح الإسكندرية التابعة للبيت الفني للمسرح و ذلك غدًا الأثنين الموافق ثاني أيام عيد الأضحى المبارك على مسرح بيرم التونسى بالإسكندرية في تمام التاسعة مساء.

"حمام الست" مأخوذ عن نص "حمام رومانى" للكاتب البلغاري برانسيلاف استروتايف، العرض يدور حول أحد المواطنين أكتشف حمام الملكة كليوباترا فى بيته الذى يقع فى مدينة الإسكندرية بمنطقة بحري، و يقوم أحد باحثي الأثار بوضع يده على الحمام بإعتبار أنه اكتشاف خاص به ويحاول الاستفاده منه فى تحقيق أمجاد علمية، و على الجانب الآخر يظهر مجموعة من الفسدة و المستغليين منهم تاجر آثار يحاول استغلال الحمام الأثري، و تتوالى الأحداث.

يذكر ان فرقة مسرح الإسكندرية تقدم على مسرح بيرم التونسي عرض " ميمي و مامي السندباد" من إنتاج الفرقة يقدم ابتداء من غد ثاني أيام العيد ماتينيه في تمام السابعة مساء على مسرح بيرم التونسي بالاسكندرية، لتقدم الفرقة عرضيها في نفس اليوم.

"حمام الست" بطولة ندى بسيوني، محمدعز، هاجر الشرنوبي، زياد يوسف، علاء زينهم، أحمد السيد، محمد بريقع، إسلام صلاح، ميليسا رأفت، ومجموعة من شباب المسرحيين بالأسكندرية، رؤية سينمائية أحمد سمير، أزياء نيرة عباس، إضاءة ابراهيم الفرن، ديكور محمود سامي، أشعار محمد مخيمر، موسيقى وألحان محمد مصطفى، استعراضات محمد ميزو، العرض عن نص "حمام رومانى" للكاتب البلغاري برانسيلاف استروتايف،من تأليف وإخراج جمال ياقوت.

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