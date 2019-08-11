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رياضة

الاهلي واطلع بره .. سيطرة حمراء وتقدم 2-0 في الشوط الأول .. فيديو

الأحد 11/أغسطس/2019 - 07:51 م
علي معلول ورمضان
علي معلول ورمضان صبحي
عمرو ابوبكر
انتهت أحداث الشوط الاول من المباراة التي تقام بين الأهلي ومنافسه اطلع بره، بتقدم الأحمر بهدفين دون رد على ملعب استاد برج العرب، ضمن منافسات الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

سيطر الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي على مجريات المباراة منذ الدقيقة الأولى، وباغت الفريق السوداني بهجمات شرسة عن طريق الرباعي المميز رمضان صبحي وعلي معلول وحسين الشحات وصالح جمعة.

وصل رمضان صبحي الى مرمى فريق اطلع بره عدة مرات، حيث انه هدد مرمى المنافس في الدقيقة 7 عن طريق توغل رائع وتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء في الدقيقة 16 من عمر المباراة لصالح النادي الأهلي بعد عرقلة أحد مدافعي فريق اطلع بره لـ عمرو السولية لاعب وسط الأهلي الذي توغل لتصل له تمريرة أزارو ويسقط لعرقلة داخل منطقة الجزاء.

ويتصدر لها علي معلول ويسجلها في الدقيقة 17 من عمر المباراة ويضع الأهلي في المقدمة، ويضع الثقة في قلوب الأهلاوية.

مرر محمد هاني عرضية نموذجية داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 27 استقبلها ازارو بوضعية مقصية، وسددها صاروخية على طريقة كريستيانو رونالدو ولكن ترتطم في العارضة وتحرمه من هدف عالمي في شباك اطلع بره.

ومن بعدها سجل أزارو الهدف الثاني للأهلي والأول له في المباراة عن طريق متابعة مميزة للكرة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 31، بعد تمريرة حسين الشحات السحرية التي وضعت ازارو داخل منطقة الجزاء.

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