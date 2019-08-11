استقبلهم في قصرك.. وزير داخلية إيطاليا يحرج ريتشارد جير بسبب المهاجرين

بعد أن ظهر الممثل الأمريكي الشهير "ريتشارد جير"، البالغ من العمر 69 عامًا، الذي كان يزور أحد سفن المهاجرين العالقة في المتوسط بسبب رفض الدول الأوروبية استقبالهم، في رسالة فيديو تحث الإيطاليين على دعم الأشخاص الموجودين على متن السفينة. طالب خلال تلك الرسالة من الحكومة الإيطالية بضرورة مساعدة المهاجرين العالقين في السفينة.



وأضاف جير منتقدا الحكومة الإيطالية، قائلا: يجب التوقف عن شيطنة هؤلاء الناس، وشبه النجم الأمريكي، وزير الداخلية الإيطالي "ماثيو سالفيني" الذي يعتبر من أشد المعارضين لوصول سفن المهاجرين للموانئ الإيطالية، بالرئيس دونالد ترامب، الذي يواجه اتهامات بالعنصرية بسبب سياساته المتعلقة بالهجرة.



إلا أن وفقا لما نشرته الجارديان البريطانية، جاء رد سالفيني سريعا ومحرجا لريتشارد جير، الذي قدم الشكر للمليونير الأمريكي الكريم، وأضاف موجها كلماته لجير، أشكرك على قلقك على مصير المهاجرين المتواجدين على متن السفينة، وأقترح عليك إستضافتهم وأخذهم معك إلى هوليود على متن طائرتك الخاصة وإيوائهم في قصرك. شكرا لك ريتشارد.



وأبرزت الجارديان البريطانية تلك الإشتباكات الكلامية بين الإثنين، وأوضحت أن رد وزير الداخلية جاء مفحما ومحرجا للممثل الأمريكي الموجود حاليًا في جزيرة لامبيدوزا، في صقلية، بعد زيارته لسفينة إسبانية كانت تقل 160 مهاجرًا أنقذتهم السفينة في مضيق صقلية.



جدير بالذكر ان السفينة عالقة لمدة 10 أيام قبالة لامبيدوسا بسبب الحظر الذي فرضته إيطاليا على هبوط المهاجرين.















